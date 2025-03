Horší než Mnichov, jak chce vejít do dějin? Trumpovo stopnutí pomoci budí zděšení

„Je to horší než Mnichov, protože se (tehdy) aspoň nesnažili vykreslit Československo jako agresora. Ale tady se snaží obvinit oběť z agrese – je to extrémně nebezpečné,“ uvedl Merežko. „Na povrchu to vypadá opravdu velmi špatně. Působí to, že nás tlačí ke kapitulaci, což znamená (akceptování) požadavků Ruska,“ cituje ho agentura Reuters.

Přerušit vojenskou pomoc zemi, která se tři roky brání ozbrojené ruské agresi, nařídil americký prezident Donald Trump. O rozhodnutí Bílého domu informovala v noci média s tím, že před obnovením zbrojní pomoci musí ukrajinské vedení Trumpa přesvědčit o své ochotě jednat o míru.

„Je to psychologická rána, politický úder Ukrajině, nepomáhá to našemu rozpoložení,“ řekl Merežko. Tentýž zákonodárce stanici BBC řekl, že Trump by se měl vážně zamyslet nad tím, jak se zapíše do historie.

„Je to neuvěřitelné, co se děje... Ani v nejhorším snu jsem si nedokázal představit, že by Trump přerušil vojenskou pomoc Ukrajině, když ji tolik potřebujeme,“ řekl Merežko, který je členem strany prezidenta Volodymyra Zelenského Sluha národa. Vyjádřil také mínění, že se Trump snaží postavit Ukrajinu a Evropu stranou a uzavřít dohodu s Ruskem. „Pro mě je to datum, které se zapíše do historie neblaze,“ uvedl.

Putinovi otevírá cestu k eskalaci

„Zmrazením vojenské pomoci Ukrajině prezident Trump otevřel Putinovi dveře k eskalaci násilné agrese proti nevinným Ukrajincům. Důsledky budou nepochybně zničující,“ uvedla demokratická senátorka Jeanne Shaheenová, která působí v senátním výboru pro zahraniční vztahy.

„Toto je pro Ukrajinu kritická doba,“ vyjádřila nesouhlas i republikánská senátorka Susan Collinsová. „Nemyslím si, že bychom měli naše úsilí pozastavovat. Jsou to Ukrajinci, kdo prolévá krev.“

Rozhodnutí USA o zastavení pomoci Ukrajině posiluje pozici Ruska a ztěžuje dosažení míru, uvedl francouzský ministr pro evropské záležitosti Benjamin Haddad. „Jen posiluje ruku agresora, kterým je Rusko,“ prohlásil Haddad.

Británie vytrvá ve své vojenské pomoci Ukrajině. Je to správné rozhodnutí a budeme v něm pokračovat, uvedl podle Reuters mluvčí britské vlády. Zastavení americké vojenské pomoci Ukrajině je špatná zpráva, řekl podle Reuters náměstek polského ministra obrany Cezary Tomczyk v polském rádiu Zet.

Na přerušení pomoci reagovalo i Maďarsko. „Americký prezident a maďarská vláda sdílejí stejný postoj: namísto pokračování dodávek zbraní a války je třeba co nejdříve uzavřít příměří a vést mírové rozhovory,“ uvedl mluvčí vlády maďarské vlády. Tamní ministr zahraničí Peter Szijjárto by se měl v úterý ve Washingtonu sejít se svým americkým kolegou Rubiem. Ze zemí EU je Maďarsko dlouhodobě vůči Moskvě nejpřátelštější.

Ruská armáda zahájila celoplošnou invazi na Ukrajinu v únoru 2022. USA se pod vedením tehdejšího prezidenta Joea Bidena společně s dalšími západními zeměmi postavily na stranu Kyjeva, kterému poskytly mimo jiné podporu v podobě dodávek zbraní. V lednu se ale do Bílého domu vrátil Donald Trump, který přístup Washingtonu k Moskvě změnil.

Trump tvrdí, že chce válku co nejdříve ukončit, kritizuje Zelenského a vystupuje vstřícněji vůči ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. V pátek se vztahy mezi Zelenským a Trumpem dále zhoršily, když schůzka mezi oběma prezidenty a americkým prezidentem J. D. Vancem v Bílém domě přerostla přímo před kamerami médií v hádku, kdy američtí činitelé mimo jiné Zelenského obvinili z toho, že není dost vděčný. Ukrajinský prezident za americkou pomoc děkoval mnohokrát.