Trump pozastavil vojenskou pomoc Ukrajině, potvrdil Bílý dům

Trump podle zdrojů médií nařídil přerušit dodávky zbraní, které jsou v současnosti na cestě na Ukrajinu nebo na ni mají být vypraveny. Příkaz má provést ministr obrany Pete Hegseth. „Není to úplné ukončení pomoci, je to přerušení,“ citovala Fox News nejmenovaný zdroj.

„Prezident jasně řekl, že se zaměřuje na mír. Potřebujeme, aby se k tomuto cíli zavázali i naši partneři. Pozastavujeme a přezkoumáváme naši pomoc, abychom se ujistili, že přispívá k řešení,“ cituje agentura Reuters nejmenovaného amerického činitele.

„Není to úplné ukončení pomoci, je to přerušení,“ citovala Fox News nejmenovaný zdroj. Zelenskyj podle amerických činitelů může Trumpa přesvědčit, že to s vyjednáváním o míru myslí vážně, čímž může pomoc odblokovat.

Viceprezident J. D. Vance zmíněné televizní stanici poskytl rozhovor, v němž dal najevo přesvědčení, že Zelenskyj zatím není zcela připraven jednat o míru. Až změní názor, Trump je připraven se s ním bavit, prohlásil s tím, že neméně důležité je jednání Zelenského s Putinem.

Otázku bezpečnostních záruk podle něho vyřeší smlouva o minerálech, díky níž budou mít USA na Ukrajině své ekonomické zájmy a pracovníky. „To je daleko lepší bezpečnostní záruka, než mít 20 000 vojáků z nějaké náhodné země, která ve válce nebojovala 30 nebo 40 let,“ řekl Vance.

USA jsou nejvýznamnějším poskytovatelem zbraní a dalšího vojenského vybavení zemi, která se již přes tři roky brání ruské invazi. Trump od svého lednového nástupu do funkce usiluje o co nejrychlejší ukončení konfliktu, nechce však Ukrajině dát bezpečnostní záruky požadované Zelenským a odmítá Rusko označit za agresora.

K ukrajinskému prezidentovi se staví výrazně kritičtěji než k ruskému vůdci Vladimiru Putinovi a vyčítá mu, že podle Trumpa neusiluje o ukončení války a není dostatečně vděčný za americkou podporu. Zelenskyj za ni v posledních dnech veřejně děkoval opakovaně; prohlašuje také, že chce jednat o míru, který ale musí Ukrajině zaručit bezpečí před Putinem.

Šéf Bílého domu v pondělí si postěžoval na vyjádření ukrajinské hlavy státu, že dohoda o ukončení konfliktu s Ruskem je ještě „velmi, velmi daleko“. „Toto je to nejhorší prohlášení, jaké mohl Zelenskyj učinit, a Amerika si to už dlouho nenechá líbit! To je to, co jsem říkal, tenhle chlap nechce mír, dokud má podporu Ameriky,“ napsal americký prezident, který se tak znovu dostal do názorového sporu se Zelenským.