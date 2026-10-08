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Z umělé inteligence je zakázané sousloví. Kdo ho použije, je nepřítel, varuje Trump

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  20:49aktualizováno  20:49
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Americký prezident Donald Trump při setkání s nejvýznamnějšími představiteli...

Americký prezident Donald Trump při setkání s nejvýznamnějšími představiteli největších firem v oboru umělé inteligence (AI) v Bílém domě (29. září 2026) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump v úterý při setkání s nejvýznamnějšími...
Americký miliardář Elon Musk a americký prezident Donald Trump (29. září 2026)
Americký miliardář Elon Musk (29. září 2026)
Americký prezident Donald Trump při setkání s nejvýznamnějšími představiteli...
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Americký prezident Donald Trump oznámil, že Bílý dům bude považovat každého, kdo používá termín „umělá inteligence“ (Artificial Intelligence – AI) místo jeho nového oblíbeného termínu „superinteligence“ (Super Intelligence – SI), za „nepřítele“. Bílý dům již dříve vydal příkaz, aby úřady používaly právě toto označení.

„Bílý dům považuje každého, kdo používá termín ‚umělá inteligence‘ namísto nového a přesnějšího, široce přijímaného termínu ‚superinteligence‘, za nepřítele,“ napsal Trump na své sociální síti X bez bližších podrobností.

Trump již dříve nařídil federálním úřadům, aby pro označování umělé inteligence používaly výraz „superinteligence“. Podle Trumpa lépe vyjadřuje schopnosti nové technologie.

V souladu s Trumpovým viděním světa se už žertovně omluvil nejbohatší muž světa Elon Musk. Po zářijovém prezidentově setkání s nejvýznamnějšími představiteli největších firem v oboru umělé inteligence hovořil o „pozitivních přínosech AI“, načež si uvědomil svou chybu a opravil se na „SI“. Trump mu poděkoval.

Šéf Bílého domu je známý svou obsesí přejmenovávat věci. Nařídil například přejmenování Mexického zálivu či Ontarijského jezera.

Trump též velmi nelibě nese, když ostatní nesdílejí jeho nadšení pro nové termíny. Odmítl tak vpustit do Bílého domu agenturu AP, když odmítla o Mexickém zálivu referovat jako o Americkém.

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