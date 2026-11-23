Trump fotomontáž zveřejnil krátce poté, co byl Huang navrácen do funkce.
Podle serveru Axios prezidentův příspěvek dokládá, že Bílý dům Huanga pokládá za velmi blízkého spojence a také to, že Trump zřejmě považuje Huangův pád a jeho návrat za podobný svému vlastnímu návratu do funkce, a to navzdory varováním ohledně rizik pro národní bezpečnost.
Huang, který v polovině listopadu rezignoval na post prezidenta, výkonného ředitele a člena správní rady, se do všech těchto funkcí vrací s okamžitou platností. Na funkce rezignoval po zprávách, že měl vztah s čínskou podnikatelkou, kterou americké tajné služby podezírají ze spolupráce s čínskou rozvědkou.
Trump tlačil na návrat Huanga do funkce navzdory všem odhalením a jeho krok je považován za mimořádný veřejný zásah prezidenta USA do rozhodování společnosti. Rozhodnutí Nvidie vrátit Huanga do funkce Trump uvítal s tím, že je to důležitý krok nejen pro firmu samotnou, ale i pro americkou ekonomiku, pokud má být úspěšná.