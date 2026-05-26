Trump zvedl strop pro uprchlíky. Více míst získali bílí Jihoafričané

Autor:
  20:31aktualizováno  20:31
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Americký prezident Donald Trump zvýšil letošní strop pro přijímání uprchlíků o 10 tisíc míst, aby do země mohlo přijít více bílých Jihoafričanů. Vyplývá to z prezidentského rozhodnutí z 21. května.
Americká pohraniční stráž hlídá hranici s Mexikem. (6. června 2024)

Americká pohraniční stráž hlídá hranici s Mexikem. (6. června 2024) | foto: Profimedia.cz

Migranti překonávají hraniční plot na americko-mexické hranici. (26. prosince...
Tělo salvadorského migranta a jeho dcery. Dvacetipětiletý Óscar Alberto...
Haiťané deportovaní z USA se snaží dostat zpět na palubu letadla a znovu se...
Migranti se snaží dostat přes plot střežící hranici Mexika a USA. (7. června...
8 fotografií

Trump jako důvod uvedl mimořádnou situaci, v níž se podle něj nacházejí bílí Afrikánci kvůli „podněcování k rasově motivovanému násilí“ ze strany jihoafrické vlády a politických stran v zemi s černošskou většinou. JAR tato tvrzení odmítá.

„Tvrzení, že bílí Afrikánci čelí systematickému pronásledování, je zcela bezdůvodné,“ uvedl mluvčí jihoafrického ministerstva zahraničí Chrispin Phiri. Trumpův dokument podle Reuters neuvedl konkrétní případy údajného podněcování rasového násilí ze strany jihoafrické vlády.

Trump po svém nástupu do úřadu v lednu 2025 zmrazil přijímání uprchlíků z celého světa, o několik týdnů později však spustil program zaměřený výhradně na přijímání bílých Jihoafričanů. Trumpova administrativa přijala v tomto fiskálním roce pouze tři uprchlíky, kteří nejsou z Jižní Afriky, ukazují podle Reuters vládní údaje.

Trump původně stanovil strop pro přijímání uprchlíků na rekordně nízkých 7 500 osob na období fiskálního roku 2026, které končí 30. září. Jeho administrativa však do konce dubna přijala už 6 000 bílých Jihoafričanů. Trumpovo rozhodnutí zvýšit počet přijímaných uprchlíků posunuje celkový strop na 17 500 osob.

Během éry apartheidu, která skončila prvními demokratickými volbami v roce 1994, udržovala Jižní Afrika rasově segregovanou společnost s oddělenými školami, čtvrtěmi a veřejnými zařízeními pro černochy, bělochy a Asiaty. Černoši tvoří 81 procent jihoafrické populace podle údajů ze sčítání lidu z roku 2022, zatímco Afrikánci a další bílí Jihoafričané představují sedm procent obyvatelstva.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Poslanci sníží odvody OSVČ. Odčiňte, co jste způsobili, vyzvala je Schillerová

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministryně financí Alena...

ONLINE Švýcarsko - Finsko 2:0. Rychlý nástup domácích, další gól přidává Jäger

Hokejisté Švýcarska slaví gól proti Finsku.

ONLINE: Česko - Kanada 1:0. Solidní úvod, národní tým je aktivnější, trefil se Alscher

Čeští hokejisté se radují z úvodního gólu v utkání proti Kanadě.

Ať Babiš zveřejní nastavení svěřenského fondu, chtěla ve Sněmovně opozice

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Ostrava - Táborsko 3:0, baníkovci zvládli úvodní utkání baráže. Záchrana je blízko

Hráči Baníku oslavují přesný zásah do sítě Táborska.

Trump zvedl strop pro uprchlíky. Více míst získali bílí Jihoafričané

Americká pohraniční stráž hlídá hranici s Mexikem. (6. června 2024)

Slováci na šampionátu končí, Larsson se vysmál Pospíšilovi. Norové opět zvítězili

Slováci smutní - končí na MS.

Poslední slovo

Pořád nechci slyšet, že německá armáda bude nejsilnější v Evropě

Radka Kvačková

Do české muniční iniciativy přispívá polovina zemí oproti loňsku, sdělil Pavel

Prezident Petr Pavel na summitu takzvaného Slavkovského formátu v muzeu...

Doporučujeme

Gottwaldovi do náruče, s láskou a nadšením! Před 80 lety vzali Češi do rukou srpy a kladiva

Premium
Volby 1946. Předvolební agitace KSČ v ulicích Prahy.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Pavel jednal s velitelem sil NATO v Evropě. Musíme převzít větší odpovědnost, řekl

Prezident Petr Pavel jednal s vrchním velitelem spojeneckých sil NATO v Evropě...

Na schůzku s Pavlem jsem přijel včas, rýpl si Kupka do Babiše. Řešili i osud ČT a ČRo

Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě předsedu ODS Martina...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.