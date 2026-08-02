Trump: USA a Izrael odloží tvrdý útok na Írán, chtějí otevřít Hormuzský průliv

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  7:24aktualizováno  7:24
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Americký prezident Donald Trump (31. července 2026)

Americký prezident Donald Trump (31. července 2026) | foto: AP

Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth se zúčastnili repatriace...
Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth se zúčastnili repatriace...
Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth se zúčastnili repatriace...
Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth se zúčastnili repatriace...
34 fotografií
Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy a Izrael na žádost Teheránu a dalších zemí regionu odloží plánovaný tvrdý útok na Írán, pokud bude brzy dosaženo dohody umožňující plné otevření Hormuzského průlivu. „USA jsou plně připraveny a připraveny zaútočit na Islámskou republiku Írán s úrovní vojenského teroru, síly a moci, která nebyla k vidění od druhé světové války,“ uvedl Trump.

„Přesto jsme byli právě požádáni Íránem a dalšími zeměmi Blízkého východu, abychom útok odložili," uvedl. "Na základě této žádosti jsem souhlasil, že útok zrušíme, pokud bude možné rychle dosáhnout DOHODY. Země Izrael se ke mně v tomuto závazku připojuje," dodal Trump.

Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth se zúčastnili repatriace těl čtyř amerických vojáků, která se do USA vrátila v rakvích zahalených vlajkou poté, co dva muži a dvě ženy zahynuli při íránských útocích na Blízkém východě. (22. července 2026)
Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth se zúčastnili repatriace těl čtyř amerických vojáků, která se do USA vrátila v rakvích zahalených vlajkou poté, co dva muži a dvě ženy zahynuli při íránských útocích na Blízkém východě. (22. července 2026)
Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth se zúčastnili repatriace těl čtyř amerických vojáků, která se do USA vrátila v rakvích zahalených vlajkou poté, co dva muži a dvě ženy zahynuli při íránských útocích na Blízkém východě. (22. července 2026)
Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth se zúčastnili repatriace těl čtyř amerických vojáků, která se do USA vrátila v rakvích zahalených vlajkou poté, co dva muži a dvě ženy zahynuli při íránských útocích na Blízkém východě. (22. července 2026)
34 fotografií

Dohoda, jejíž obrysy byly podle Trumpa dohodnuty, předpokládá „okamžité, úplné a naprosté" otevření Hormuzského průlivu.

Média v minulých dnech uvedla, že USA připravují spolu s Izraelem jedny z dosud nejtvrdších vzdušných úderů proti Íránu. Bombardovací kampaň měla začít o víkendu a zaměřit se měla mimo jiné na íránskou energetickou infrastrukturu. Teherán uváděl, že je připraven reagovat.

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Společná operace by znamenala návrat Izraele k bojovým akcím, které přerušil po uzavření příměří zprostředkovaného Spojenými státy v červnu. Írán od obnovení amerických vojenských operací na začátku července na Izrael nezaútočil.

Boje, které rozpoutaly USA a Izrael 28. února společnými údery na Írán, pokračují s různou intenzitou. Teherán odpověděl údery proti Izraeli a státům v regionu, na jejichž území jsou americké základny.

Teherán a Washington podepsaly v červnu memorandum o porozumění s cílem zastavit vojenské operace, znovu otevřít Hormuzský průliv, který je klíčový pro přepravu ropy, a dosáhnout dohody o ukončení války do 60 dnů. Tři týdny po podpisu však Trump prohlásil příměří za ukončené, protože Írán zaútočil na lodě v Hormuzském průlivu a Spojené státy na to reagovaly dalšími údery.

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