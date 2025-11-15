„Přiznali, že podváděli.“ Trump chce zažalovat BBC až o pět miliard dolarů

Autor: ,
  8:10aktualizováno  8:10
Americký prezident Donald Trump chce zažalovat stanici BBC až o pět miliard dolarů (105 miliard korun). Žalobu chce podat příští týden, řekl novinářům během páteční cesty prezidentským speciálem. Britská veřejnoprávní stanice podle Trumpa podvedla veřejnost, když sestříhala jeho projev z 6. ledna 2021 tak, aby vznikl dojem, že nabádá příznivce k napadení Kapitolu.
Prezident Donald Trump hovoří s novináři na palubě letadla Air Force One během...

Prezident Donald Trump hovoří s novináři na palubě letadla Air Force One během cesty z Kuala Lumpur v Malajsii do Tokia v Japonsku. (27. října 2025) | foto: Mark SchiefelbeinAP

Americký prezident Donald Trump při zápase NFL mezi Washingtonem a Detroitem....
Americký prezident Donald Trump čelí podezřením, že usnul v Oválné pracovně,...
Americký prezident Donald Trump čelí podezřením, že usnul v Oválné pracovně,...
Americký prezident Donald Trump při příletu na letiště Haneda v Tokiu (27....
8 fotografií

BBC čelí již týden velkému tlaku kvůli sestříhání Trumpova projevu, kvůli němuž rezignovali generální ředitel BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová. Trump již v týdnu prohlásil, že stanice podvedla veřejnost a že má povinnosti ji zažalovat. Jeho právníci poslali BBC předžalobní výzvu a dali čas na reakci do pátku.

„Budeme je žalovat o jeden až pět miliard dolarů, pravděpodobně během příštího týdne. Myslím, že bych to měl udělat. Oni sami přiznali, že podváděli,“ uvedl prezident.

Trump 6. ledna 2021 přednesl projev krátce před tím, než jeho stoupenci ve Washingtonu zaútočili na Kapitol, sídlo Kongresu USA. Stalo se to v době, když se tam zákonodárci sešli, aby potvrdili vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách v listopadu 2020.

BBC v dokumentárním pořadu Panorama v roce 2024 projev sestříhala tak, aby podle kritiků vznikl dojem, že prezident své příznivce k napadení Kapitolu vyzval. Vnitřní audit stanice na nesrovnalosti upozornil, jeho zpráva se před týdnem dostala do médií a BBC od té doby čelí značnému tlaku. Kritici stanici mimo jiné vyčítají, že za zhruba rok chybu nenapravila a viníky nepotrestala.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.