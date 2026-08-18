Volit poštou je podvod, říká Trump, ale pak šel taky. Rozumná výjimka, tvrdí Bílý dům

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  20:24aktualizováno  20:24
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Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem...

Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v rámci zasedání NATO v turecké Ankaře. (8.července 2026) | foto: AP

Americký prezident Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu představil plán...
Americký prezident Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu představil plán...
Americký prezident Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu představil plán...
Americký prezident Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu představil plán...
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Bílý dům v úterý obhajoval rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa hlasovat v republikánských primárkách korespondenčně. Sama hlava státu přitom hlasování poštou označovala za podvodnou praktiku.

Server Politico v pondělí s odkazem na volební záznamy informoval, že Trump hlasoval ve floridských primárkách korespondenčně.

Volební úřad v okrese Palm Beach, kde je prezident hlášený, uvedl, že informace týkající se voličů hlasujících korespondenčně jsou důvěrné.

„Jak řekl prezident Trump, návrh zákona SAVE America Act obsahuje rozumné výjimky, které Američanům umožňují využít korespondenční hlasování v případě nemoci, zdravotního postižení, vojenské služby nebo cestování – všeobecné korespondenční hlasování by však nemělo být povoleno, protože je velmi náchylné k podvodům,“ uvedla mluvčí Bílého domu Olivia Walesová.

„Jak všichni vědí, prezident má trvalé bydliště v Palm Beach a účastní se voleb na Floridě, ale zjevně žije především v Bílém domě ve Washingtonu,“ dodala.

Trump tlačí na Kongres, aby přijal nová omezení hlasování, a snaží se omezit hlasování poštou, přičemž opakuje nepodložená tvrzení, že je náchylnější k podvodům.

Naléhá na republikány v Senátu, aby prosadili návrh zákona, který by zavedl povinnost prokázat americké občanství při registraci k hlasování ve volbách a až na výjimky by znamenal zákaz korespondenčního hlasování. V březnu Trump označil korespondenční hlasování za podvod pár dní poté, co tak hlasoval v doplňovacích volbách do Sněmovny reprezentantů státu Florida.

Porážku od svého předchůdce Joea Bidena v prezidentských volbách v roce 2020 Trump dlouhodobě přičítá korespondenčnímu hlasování, ačkoliv o čtyři roky později zvítězil v souboji o prezidentský post za podobných volebních pravidel. Trump v primárkách v roce 2020 odeslal svůj hlas poštou, napsal deník The Guardian.

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