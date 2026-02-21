Trump zvýšil clo na dovoz ze všech států světa z deseti na 15 procent

Autor: ,
  17:41
Americký prezident Donald Trump v sobotu na své sociální síti Truth Social uvedl, že s okamžitou platností zvyšuje své nové clo na dovoz do Spojených států ze všech zemí z deseti na 15 procent.
Fotogalerie1

Americký prezident Donald Trump (19. února 2026) | foto: AP

Nejvyšší soud USA v pátek označil za nezákonná plošná globální cla, která Trump v minulosti uvalil na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977.

Trump verdikt označil za ostudný a oznámil, že zavádí nová desetiprocentní globální cla podle článku 122 amerického obchodního zákona. Opatření mělo vstoupit v platnost v úterý.

„Jako prezident Spojených států amerických s okamžitou platností zvyšuji celosvětové clo ve výši deset procent pro země, z nichž mnohé po desetiletí bez náhrady ‚okrádaly‘ USA (dokud jsem nepřišel já!), na plně povolenou a právně prověřenou úroveň 15 procent,“ napsal Trump v příspěvku na Truth Social.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

Based on a thorough, detailed, and complete review of the ridiculous, poorly written, and extraordinarily anti-American decision on Tariffs issued yesterday, after MANY months of contemplation, by the United States Supreme Court, please let this statement serve to represent that I, as President of the United States of America, will be, effective immediately, raising the 10% Worldwide Tariff on Countries, many of which have been �ripping� the U.S. off for decades, without retribution (until I came along!), to the fully allowed, and legally tested, 15% level. During the next short number of months, the Trump Administration will determine and issue the new and legally permissible Tariffs, which will continue our extraordinarily successful process of Making America Great Again - GREATER THAN EVER BEFORE!!! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP

21. února 2026 v 15:59, příspěvek archivován: 21. února 2026 v 17:31

Podle článku 122 obchodního zákona z roku 1974 může prezident zavádět nová cla ve výši až 15 procent s maximální délkou platnosti 150 dní. Případné prodloužení musí schválit Kongres. Trump dnes uvedl, že během tohoto období bude jeho administrativa pracovat na zavedení nových a „právně přípustných“ cel.

Nejvyšší soud v pátek rozhodl, že Trump překročil své pravomoci, neboť při zavedení plošných cel na základě zákona, který se vztahuje na mimořádné situace, potřeboval souhlas Kongresu.

Páteční rozhodnutí amerického nejvyššího soudu označil za pozitivní německý kancléř Fridrich Merz. Spolkový ministr financí Lars Klingbeil ale upozornil, že nejistota přetrvává vzhledem k tomu, že šéf Bílého domu oznámil nová cla na dovoz ze všech zemí.

„Jde o zajímavé rozhodnutí, kdy mnozí očekávali, že nejvyšší soud ve Washingtonu ukáže vládě její hranice, co se týče celní politiky,“ řekl v sobotu Merz v rozhovoru s televizí ARD. Verdikt považuje za „uklidňující prvek“, protože „to vypadá, že dělba moci v USA stále ještě funguje, a to je dobrá zpráva“.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.