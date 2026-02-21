Nejvyšší soud USA v pátek označil za nezákonná plošná globální cla, která Trump v minulosti uvalil na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977.
Trump verdikt označil za ostudný a oznámil, že zavádí nová desetiprocentní globální cla podle článku 122 amerického obchodního zákona. Opatření mělo vstoupit v platnost v úterý.
„Jako prezident Spojených států amerických s okamžitou platností zvyšuji celosvětové clo ve výši deset procent pro země, z nichž mnohé po desetiletí bez náhrady ‚okrádaly‘ USA (dokud jsem nepřišel já!), na plně povolenou a právně prověřenou úroveň 15 procent,“ napsal Trump v příspěvku na Truth Social.
Podle článku 122 obchodního zákona z roku 1974 může prezident zavádět nová cla ve výši až 15 procent s maximální délkou platnosti 150 dní. Případné prodloužení musí schválit Kongres. Trump dnes uvedl, že během tohoto období bude jeho administrativa pracovat na zavedení nových a „právně přípustných“ cel.
Nejvyšší soud v pátek rozhodl, že Trump překročil své pravomoci, neboť při zavedení plošných cel na základě zákona, který se vztahuje na mimořádné situace, potřeboval souhlas Kongresu.
Páteční rozhodnutí amerického nejvyššího soudu označil za pozitivní německý kancléř Fridrich Merz. Spolkový ministr financí Lars Klingbeil ale upozornil, že nejistota přetrvává vzhledem k tomu, že šéf Bílého domu oznámil nová cla na dovoz ze všech zemí.
„Jde o zajímavé rozhodnutí, kdy mnozí očekávali, že nejvyšší soud ve Washingtonu ukáže vládě její hranice, co se týče celní politiky,“ řekl v sobotu Merz v rozhovoru s televizí ARD. Verdikt považuje za „uklidňující prvek“, protože „to vypadá, že dělba moci v USA stále ještě funguje, a to je dobrá zpráva“.