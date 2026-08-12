Hormuz máme pod absolutní kontrolou a zřejmě to vydrží, prohlásil Trump

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  20:54aktualizováno  20:54
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Donald Trump (3. srpna 2026)

Donald Trump (3. srpna 2026) | foto: Reuters

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Pokračující napětí v Hormuzském průlivu (21. července 2026)
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Spojené státy mají podle amerického prezidenta Donalda Trumpa Hormuzský průliv pod absolutní kontrolou, kterou si podle něj zřejmě udrží. Vyjádřil se tak ve středu na své sociální síti Truth Social, kde dále napsal, že Írán s americkou blokádou nemůže nic dělat. Teherán před několika dny uvedl, že se shodl s Ománem na trase plavby v Hormuzském průlivu.

„USA mají úplnou kontrolu nad Hormuzským průlivem. Myslím, že si udržíme. Všichni naši námořní blokádu nazývají ‚ocelovou zdí‘ a Írán s tím nemůže nic dělat,“ napsal šéf Bílého domu. V příspěvku dále mimo jiné tvrdil, že Írán „nemá námořnictvo, letectvo, zbývající vojáci nedostávají výplatu a íránské revoluční gardy (IRGC) jsou zdecimované“.

Teherán na jeho vyjádření nereagoval, v minulosti podobné výroky označoval za nátlak a snahu o psychologickou válku.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí před několika dny uvedl, že Írán a Omán se shodly na trase plavby v Hormuzském průlivu. Společné prohlášení o podmínkách plavby v průlivu, který je klíčový pro globální obchod s ropou a plynem, je v konečné fázi přípravy, oznámil. Nestabilitu v oblasti podle něj způsobují USA, které blokují íránské přístavy.

Plavba v Hormuzském průlivu je výrazně snížená od konce února, kdy začaly americké a izraelské útoky na Írán. V minulých měsících boje utlumilo příměří a následně i podepsané memorandum o porozumění, později střety vzplály znovu. Sporným bodem zůstává otázka správy Hormuzského průlivu, jehož výrazně omezený provoz zvedá ceny paliv.

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