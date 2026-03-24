Rozhovorů se podle Trumpa z americké strany účastní viceprezident J.D. Vance, šéf diplomacie Marco Rubio, prezidentův zeť Jared Kushner a vyslanec Steve Witkoff.
Írán chce uzavřít dohodu, řekl šéf Bílého domu. „Kdo by nechtěl? Kdybyste tam byli, viděli byste, že jejich námořnictvo je pryč, jejich letectvo je pryč, jejich komunikační systémy jsou mimo provoz – to je ten největší problém,“ prohlásil Trump.
„Fakt, že s námi mluví a mluví smysluplně,“ odpověděl Trump na otázku, co ho přimělo vyjednávat po svém pátečním výroku, že nechce uzavírat příměří. „Souhlasili, že nikdy nebudou mít jadernou zbraň,“ dodal Trump.
Teherán podle něj Washingtonu rovněž dal velmi velký dárek obrovské hodnoty, který souvisí s Hormuzským průlivem, plynem a ropou. Prezident odmítl prozradit podrobnosti.
A to, co se stalo v Íránu, označil Trump za „změnu režimu“ v zemi. „Opravdu došlo ke změně režimu. Víte, jedná se o změnu režimu, protože (nynější) lídři jsou všichni velmi odlišní od těch, se kterými jsme začínali a kteří způsobili všechny ty problémy,“ řekl podle televize CNN.
Deník Financial Times (FT) v úterý informoval, že Írán sdělil členským státům Mezinárodní námořní organizace (IMO), že plavidla, která nejsou nepřátelská, mohou proplout Hormuzským průlivem, pokud se domluví s íránskými úřady. Lodě s vazbami na USA, Izrael a další účastníky agrese proti Íránu se k takovým plavidlům neřadí, uvedl podle FT Teherán v dopise.
Trump o víkendu pohrozil, že USA začnou ničit íránské elektrárny, pokud Teherán neumožní plné obnovení provozu v Hormuzském průlivu, který je důležitou trasou pro přepravu ropy a plynu. V pondělí však šéf Bílého domu oznámil pětidenní odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu, což vysvětlil produktivními rozhovory s Teheránem o ukončení války. Teherán ovšem téhož dne takové jednání popřel.