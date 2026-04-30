Trumpova vláda zatím nepočítá s tím, že nechá Kongres hlasovat o válce s Íránem

Zákon z roku 1973 o pravomocích při válce počítá s tím, že maximálně po 60 dnech od začátku konfliktu musí Kongres schválit použití síly či vyhlásit válku. V případě války s Íránem, která začala v sobotu 28. února, lhůta vyprší v pátek.
Administrativa ale zatím nemá v plánu předložit Kongresu válku ke schválení. „Nyní trvá příměří, a my to vnímáme tak, že odpočet šedesátidenní lhůty se během příměří pozastavuje,“ uvedl Hegseth.
Příměří platí od začátku dubna. S takovým výkladem zákona ale nesouhlasí demokratický senátor Tim Kaine, který vyjádřil „vážné ústavní obavy“.
Hegseth se ve čtvrtek druhým dnem zúčastnil slyšení v Kongresu. Na některé zákonodárce zaútočil, protože válku zahájenou administrativou spolu s Izraelem kritizují.
„Jak jsem řekl včera, a dnes to říkám znovu, největší protivník, kterému nyní čelíme, jsou bezohlední kritici a defétistické výroky demokratů i některých republikánů v Kongresu,“ uvedl Hegseth.
Podle něj defétističtí demokraté zamlžují mysl Američanů pokud jde o „historický vojenský úspěch v Íránu“.
Demokraté v Senátu ostře kritizovali válku proti Íránu, která podle nich stála život 13 amerických vojáků a vedla ke zničení některých zařízení armády a k nárůstu cen paliv.
„Není prokázané, že jsme díky válce ve větším bezpečí,“ uvedla demokratická senátorka Kirsten Gillibrandová. Opoziční zákonodárci také poukazovali na to, že většina Američanů konflikt nepodporuje, což v minulých týdnech ukázaly průzkumy veřejného mínění. Podle Hegsetha však válka podporu Američanů má.
Šéf sboru náčelníků štábů Dan Caine ve čtvrtek při slyšení uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin „vyvíjí snahu podkopat naše snahy o úspěch v Íránu“. Potvrdil tak informace médií či politiků, že Rusko vojensky pomáhá Íránu. Obě země v posledních letech posílily vojenskou spolupráci.