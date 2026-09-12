Rád bych viděl Irsko sjednocené, nechci ale dělat problémy, řekl Trump v Dublinu

Trump se nejprve v prezidentském sídle Áras an Uachtaráin setkal s Connollyovou. Po uvítacím ceremoniálu a přehlídce čestné stráže spolu jednali za zavřenými dveřmi. Následně se Trump v nedalekém vládním sídle Farmleigh House sešel s premiérem Martinem.
Tématem rozhovorů byly mimo jiné vztahy mezi Spojenými státy a Irskem a ekonomické otázky. Trump po schůzce řekl, že by podle něj mohlo jednou dojít ke sjednocení Irska a Severního Irska.
„Nechci způsobovat problémy, ale řeknu vám, že bych moc rád viděl Irsko sjednocené. Měla by k tomu co říct Británie ..., ale myslím si, že by to bylo skvělé,“ řekl šéf Bílého domu.
Irsko si nezávislost vybojovalo v letech 1919 až 1921 ve válce s Británií. V prosinci 1922 britský a irský parlament ratifikovaly smlouvu, která zajistila nezávislost 26 hrabství Svobodného irského státu. Ten se v roce 1937 přejmenoval na Irsko. Šest hrabství Ulsterské provincie zůstalo součástí Spojeného království jako Severní Irsko. Myšlenku sjednocení obou částí ostrova prosazují nacionalisté.
Podle britské stanice BBC se nečekalo, že Trump o této věci bude mluvit. Jeho výroky pravděpodobně rozvíří velkou politickou debatu, zejména v Severním Irsku.
Nový britský premiér Andy Burnham před časem řekl, že referendum o možném oddělení Severního Irska od Spojeného království „nepřichází v úvahu“. Mluvčí jeho úřadu v sobotu řekl, že na premiérově postoji se nic nezměnilo. B
urnham tento týden v parlamentu řekl, že si není „vědom toho, že pro další referendum je veřejná podpora, a dokud se to nezmění, žádné nebude“. V roce 2014 se konalo referendum o vyhlášení nezávislosti Skotska, v němž zvítězili stoupenci setrvání ve Spojeném království.
Po jednáních v Dublinu Trump zamířil do rezidence amerického velvyslance, kde se setkal se zástupci amerického a irského byznysu.
Poté odcestoval do svého golfového resortu v Doonbegu v hrabství Clare, kde se od čtvrtka do neděle koná Amgen Irish Open.
Návštěvu provází rozsáhlá bezpečnostní opatření. Irské úřady ji označily za mimořádnou událost a nasadily tisíce policistů a dalších bezpečnostních složek, píše portál RTE.
V Dublinu se v sobotu konal proti Trumpově návštěvě protest, který zorganizovala koalice několika skupin včetně Irské ligy za neutralitu a kampaně na podporu Palestiny. Protesty jsou naplánované také v Doonbegu.
Irský premiér Martin Trumpa do Irska pozval při své návštěvě v Bílém domě letos na Den svatého Patrika, který se slaví na počest patrona Irska. Martin si od Trumpovy návštěvy slibuje, že se díky ní podaří udržet vřelé vztahy obou zemí navzdory rozdílným pohledům na obchodní a zahraniční politiku.