Bude trvat několik let, než se z tohoto útoku vzpamatují, řekl Trump Íráncům

„Můžu to prodloužit a převzít nad celou věcí kontrolu, nebo to můžu ukončit za dva tři dny a říct Íráncům: Uvidíme se za pár let, pokud začnete znovu budovat (jaderný program a jaderné rakety),“ řekl Axiosu telefonicky Trump. „V každém případě jim to bude trvat několik let, než se z tohoto útoku vzpamatují,“ dodal.
USA se podle Trumpa postarají o to, aby Teherán nezískal jadernou zbraň, ale je možné, že při vojenské operaci zemřou američtí vojáci, řekl dnes dopoledne prezident. Zároveň vyzval íránský lid, aby vyšel do ulic a převzal vládu nad svou zemí. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac uvedl, že jde o preventivní útok.
„Měl jsem s Bibim skvělou konverzaci. Jsme na stejné vlně,“ řekl Trump k dnešnímu telefonátu s izraelským premiérem po útoku na Írán. Kromě Netanjahua si také americký prezident volal s lídry Saudské Arábie, Kataru, Spojených arabských emirátů a s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, uvedla mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.
O společném telefonátu mezi Trumpem a Netanjahuem informovala jako první kancelář izraelského premiéra, která zveřejnila Netanjahuovu fotografii, na níž telefonicky hovoří a k ní bylo připsáno „při rozhovoru s americkým prezidentem“. Telefonát pak potvrdila i Leavittová.
Kvůli situaci v Íránu a na Blízkém východě bude v sobotu ve 22:00 zasedat Rada bezpečnosti OSN. Povede jí Británie, která tento měsíc radě předsedá.