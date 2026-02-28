Bude trvat několik let, než se z tohoto útoku vzpamatují, řekl Trump Íráncům

  22:07
Americký prezident Donald Trump má několik „únikových“ možností, jak ukončit boje v Íránu. Řekl to v sobotu serveru Axios. Zároveň uvedl, že měl skvělou konverzaci s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem při jejich vzájemném telefonátu, poté co obě země v sobotu zahájily rozsáhlé údery na cíle v Íránu. Teherán už v odvetě odpálil několik vln raket na Izrael a americké cíle v regionu.

„Můžu to prodloužit a převzít nad celou věcí kontrolu, nebo to můžu ukončit za dva tři dny a říct Íráncům: Uvidíme se za pár let, pokud začnete znovu budovat (jaderný program a jaderné rakety),“ řekl Axiosu telefonicky Trump. „V každém případě jim to bude trvat několik let, než se z tohoto útoku vzpamatují,“ dodal.

Bomby budou padat všude. Zničíme íránské rakety a námořnictvo, uvedl Trump
Nad Teheránem stoupá dým poté, co Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu. (28. února 2026)
Izraelské a americké síly zaútočily na čtvrti v Teheránu, kde se nachází i kancelář prezidenta Masúda Pezeškjána a úřad duchovního vůdce Alího Chameneího. (28. února 2026)
USA se podle Trumpa postarají o to, aby Teherán nezískal jadernou zbraň, ale je možné, že při vojenské operaci zemřou američtí vojáci, řekl dnes dopoledne prezident. Zároveň vyzval íránský lid, aby vyšel do ulic a převzal vládu nad svou zemí. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac uvedl, že jde o preventivní útok.

„Měl jsem s Bibim skvělou konverzaci. Jsme na stejné vlně,“ řekl Trump k dnešnímu telefonátu s izraelským premiérem po útoku na Írán. Kromě Netanjahua si také americký prezident volal s lídry Saudské Arábie, Kataru, Spojených arabských emirátů a s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, uvedla mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.

O společném telefonátu mezi Trumpem a Netanjahuem informovala jako první kancelář izraelského premiéra, která zveřejnila Netanjahuovu fotografii, na níž telefonicky hovoří a k ní bylo připsáno „při rozhovoru s americkým prezidentem“. Telefonát pak potvrdila i Leavittová.

Kvůli situaci v Íránu a na Blízkém východě bude v sobotu ve 22:00 zasedat Rada bezpečnosti OSN. Povede jí Británie, která tento měsíc radě předsedá.

