Ontarijské jezero se přejmenuje na Americké jezero, rozhodl výnosem Trump

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  20:25aktualizováno  20:25
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Americký prezident Donald Trump drží v Oválné pracovně Bílého domu výkonné...

Americký prezident Donald Trump drží v Oválné pracovně Bílého domu výkonné nařízení, kterým přejmenoval jezero Ontario na jezero Amerika. (27. srpna 2026) | foto: Evan VucciReuters

Lidé se prohánějí na vodních skútrech po jezeře Ontario. (8. června 2026)
Americký ministr vnitra Doug Burgum stojí u mapy během podpisu výkonného...
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Americký prezident Donald Trump podepsal v Oválné pracovně Bílého domu výkonné...
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Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal výnos nařizující přejmenování Ontarijského jezera na Americké jezero. Se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel v době vyhrocující se obchodní války se sousední zemí. Nový název bude závazný pro americké úřady, nikoli pro Kanadu.

Trump začal o přejmenování vodní plochy mezi kanadskou provincií Ontario a americkým státem New York hovořit v minulých dnech, kdy zkrachovala jednání o obchodní dohodě mezi oběma zeměmi.

Washington minulou sobotu uvalil 50procentní clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů (413 miliard korun), Ottawa začne vybírat odvetná cla od 8. září.

Trump ve čtvrtek novinářům v Bílém domě řekl, že Kanada je podle něj nejhorší zemí pokud jde o obchod s USA. Zástupcům médií zároveň ukázal velkou mapu, na které již jezero nese název Americké.

Už v minulosti se Trump rozhodl jednostranně měnit geografické názvy. Mexický záliv tak například přejmenoval na Americký záliv. Toto označení ale neužívá ani řada amerických médií, včetně agentury AP, s níž se kvůli tomu Trump dostal do sporu.

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