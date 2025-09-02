Jedenaosmdesátiletý Giuliani, který se nyní zotavuje z dopravní nehody, při níž utrpěl mimo jiné zlomeninu obratle, byl podle Trumpa nejlepším starostou v historii New Yorku.
Jak poznamenává agentura AP, Giuliani byl široce oceňován za svou schopnost vést největší americké město po teroristických útocích z 11. září 2001. Zároveň se ale později stal předmětem kontroverzí, a to zejména po prezidentských volbách v roce 2020, kdy jako Trumpův advokát pomáhal šířit nepravdivá tvrzení o hlasování, v němž Trump podlehl demokratovi Joemu Bidenovi.
Loni v létě dokonce kvůli svým lžím, jak některá jeho vyjádření označil soud, přišel o newyorskou právnickou licenci. Soud konstatoval, že Giuliani „bezdůvodně napadl a podkopal integritu volebního procesu této země“ a „aktivně přispěl k celonárodnímu sporu, jenž následoval po prezidentských volbách v roce 2020“.
Udílení Prezidentské medaile svobody zavedl v 60. letech minulého století prezident John F. Kennedy. Jejím cílem je vyznamenat ty, kteří učinili „zvlášť úctyhodný přínos“ americké národní bezpečnosti, světovému míru, nebo „kulturním či jiným význačným veřejným nebo soukromým snahám“.
K nositelům ocenění patří například jihoafrický bojovník proti apartheidu Nelson Mandela, bývalý papež Jan Pavel II. nebo někdejší československý a český prezident Václav Havel.