Už před týdnem federální soudy rozhodly, že vláda musí v listopadu za použití nouzových prostředků pokračovat ve financování Programu doplňkové potravinové pomoci (SNAP), který se chystala od 1. listopadu zmrazit.
Administrativa se proto rozhodla v listopadu použít 4,65 miliardy dolarů (98 miliard korun) z nouzového fondu, což by vystačilo na pokrytí zhruba poloviny obvyklých dávek. Zbývajících 600 milionů z fondu, v němž je celkem 5,25 miliardy dolarů, by šlo na financování administrativních nákladů jednotlivých států spojených s vyplácením dávek. Do dalších rezerv ale vláda sáhnout odmítla, což vedlo k další žalobě.
Federální soud na jejím základě ve čtvrtek nařídil vládě pomoc do pátku vyplatit. Vládní právníci se proto obrátili na odvolací soud, který však odmítl v tak krátké době rozhodnout.
Podnět k nejvyššímu soudu vzápětí vládě vyšel a soud rozhodl, že může potravinovou pomoc blokovat do okamžiku, než uplyne 48 hodin od rozhodnutí zmíněného odvolacího soudu v Bostonu.
Další vývoj sporu o potravinovou pomoc není zcela jasný a závisí na možném řešení pře o vládní finance. Bílý dům odpovědnost připisuje zákonodárcům z Demokratické strany, jelikož při hlasování v Senátu opakovaně zablokovali návrhy zákona o dočasném financování vlády předložený republikány, který už schválila Sněmovna reprezentantů.
Demokraté v Senátu za jeho podporu požadují ústupky ve formě zrušení škrtů ve zdravotním pojištění, které republikáni nejsou ochotni akceptovat. Federální vláda nemá schválené financování od 1. října, kdy ve Spojených státech začal nový rozpočtový rok.