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Ukradli mi volby, takže mám právo znovu kandidovat, oznámil Trump

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  17:50
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Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři na jižním trávníku Bílého...

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři na jižním trávníku Bílého domu ve Washingtonu před odletem do Fort Myers na Floridě. (23. října 2026) | foto: Evan VucciReuters

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Šéf Bílého domu Donald Trump znovu oživil debatu o svém případném třetím prezidentském mandátu. V Iowě prohlásil, že má právo znovu kandidovat, protože mu podle jeho tvrzení ukradli vítězství ve volbách v roce 2020. Zároveň ale připustil, že mu to americká ústava nedovoluje.

„Myslím, že mám právo znovu kandidovat, protože podváděli,“ řekl Trump ve čtvrtek na předvolebním setkání v Iowě.

Prezident už dříve naznačil, že by se chtěl ucházet o třetí mandát, později ale možnost další kandidatury odmítl. Tentokrát nejprve uznal, že mu v ní brání ústava, vzápětí však tvrdil, že má na další mandát právo.

„Myslím, že zákon říká – nejsem si tím stoprocentně jistý –, že už znovu kandidovat nemůžu. Tu formulaci jsem studoval,“ uvedl podle stanice CNN s odkazem na 22. dodatek americké ústavy, který omezuje počet zvolení prezidentem na dvě.

O několik minut později však Trump znovu tvrdil, že má právo kandidovat potřetí. Své tvrzení opřel o přesvědčení, že mu volby v roce 2020 ukradli.„Zmanipulovali volby. Přitom jsme si vedli tak dobře,“ řekl svým příznivcům.

Trump od prezidentských voleb v listopadu 2020 opakovaně tvrdí, že ve skutečnosti porazil demokratického kandidáta Joea Bidena a vítězství mu ukradly volební podvody. Pro svá tvrzení však nepředložil důkazy a opakovaná přepočítávání hlasů, kontroly ani soudní řízení výsledek nezměnily. Biden získal 306 hlasů volitelů, zatímco Trump 232.

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