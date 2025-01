Trump se spletl a vystrašil Španělsko, zařadil ho mezi země BRICS k Rusku

Když se jeden z novinářů zeptal Trumpa v Oválné pracovně v Bílém domě, co mohou očekávat členské země NATO jako Španělsko, které vynakládají na obranu méně než vyžadovaná dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), Trump ve své odpovědi chybně označil toto království na Pyrenejském poloostrově za člena BRICS. Do této skupiny rozvojových ekonomik patří například Brazílie, Rusko, Jihoafrická republika nebo Indie.

„Španělsko je velmi nízko. Je to stát BRICS. Víte, co je to země BRICS. Na to přijdete,“ byla jeho odpověď novináři.

Ze 32 zemí NATO přispívá Španělsko na obranu nejméně. V loňském roce vydalo na obranu 1,28 procenta HDP, píše AP. Nejvíce vydává na obranu v současnosti Polsko, které překonalo hranici čtyř procent HDP, následují Estonsko a Spojené státy s více než třemi procenty.

Trump loni zemím BRICS pohrozil zavedením 100procentních cel, pokud jejich jednání bude ohrožovat sílu amerického dolaru. Představitelé BRICS v minulosti oznámili záměr vytvořit alternativní platební systém, který by nebyl na dolaru závislý. Cla jsou součástí Trumpova plánu, jak zrušit desetiletí trvající konsensus o volném obchodu.

„Nevím, jestli se Trump spletl nebo ne, ale mohu potvrdit, že Španělsko není členem BRICS,“ řekla španělská ministryně školství Pilar Alegríaová, která zároveň vystupuje jako mluvčí španělské vlády. Španělsko je podle ní oddaným členem NATO a Spojené státy považuje za svého „přirozeného spojence“.

Španělsko je jednou z osmi zemí NATO, které v loňském roce nesplnily závazek posílat na obranu dvě procenta HDP. Trump nedávno řekl, že chce, aby členové NATO zvýšili své výdaje na obranu na pět procent HDP.