Nebylo přitom bezprostředně jasné, zda měl Trump na mysli zkušební jaderné výbuchy, které by prováděl Národní úřad pro jadernou bezpečnost (NNSA), který spadá pod ministerstvo energetiky, nebo letové testy raket schopných nést jaderné hlavice, uvedla agentura Reuters.
Žádná jaderná velmoc kromě Severní Koreje neprovedla v posledních více než 25 letech zkušební jadernou explozi, připomněla agentura.
Trumpovo oznámení o obnovení testů jaderných zbraní je dáváno do souvislosti s předchozím sdělením Kremlu, který informoval o úspěšné zkoušce střely Burevestnik s atomovým pohonem, která je schopna nést jadernou hlavici, a také o zkoušce podvodní zbraně Poseidon, která má podle Moskvy rovněž atomový pohon a také může nést jadernou nálož. Mluvčí Kremlu ale zdůraznil, že tyto zkoušky nelze považovat za testy jaderných zbraní.
Americký prezident při svém čtvrtečním oznámení tvrdil, že Spojené státy vlastní více jaderných zbraní než „kterákoli jiná země“. „Rusko je druhé a Čína je s odstupem třetí, ale do pěti let nás dožene,“ uvedl.
Podle studie Federace amerických vědců (FAS) má ovšem nejvíce jaderných zbraní Rusko s více než 5500 jadernými hlavicemi. Následují Spojené státy s 5044 jadernými hlavicemi, které jsou umístěny na americkém území a v pěti dalších zemích: Turecku, Itálii, Belgii, Německu a Nizozemsku. Celkový počet jaderných hlavic vlastněných Ruskem a USA pak představuje téměř 90 procent všech jaderných zbraní na světě.