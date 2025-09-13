Prezident příspěvek opatřil úvodními slovy „dopis, který prezident Donald J. Trump zaslal všem členským zemím NATO a celému světu“. „Jsem připraven uvalit na Rusko významné sankce jakmile se všechny členské země NATO dohodnou a začnou postupovat stejně a jakmile všechny členské země NATO přestanou nakupovat ropu z Ruska,“ napsal Trump.
Podle Trumpa Severoatlantická aliance nemá stoprocentní odhodlání vyhrát nad Ruskem. „Nákup ruské ropy některými zeměmi je šokující!“ prohlásil. „Výrazně to oslabuje vaši vyjednávací pozici a vyjednávací sílu vůči Rusku.“
Šéf Bílého domu uvádí, že pokud země NATO uvalí cla ve výši 50 až 100 procent na Čínu, povede to ke skončení války. „Čína má nad Ruskem silnou kontrolu, dokonce ji svírá, a tato mocná cla tuto nadvládu zlomí,“ zdůraznil.
„Je to válka bývalého prezidenta USA Joea Bidena a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského,“ poznamenal také Trump, aniž by zmínil ruskou hlavu státu Vladimira Putina, který konflikt před více než třemi a půl roky rozpoutal.
„Pokud NATO udělá, co říkám, válka rychle skončí a všechny tyto životy budou zachráněny! Pokud ne, jen plýtváte mým časem a časem, energií a penězi Spojených států. Děkuji za vaši pozornost v této věci!,“ ukončil americký prezident svůj příspěvek.
USA se domnívají, že indický a čínský nákup ruské ropy financuje ruskou válečnou mašinérii. Americké ministerstvo financí vyzývá EU, aby se uvalila na obě země významná cla. Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že dohoda mezi USA a EU na nových clech na země, které kupují ruskou ropu, by vedla ke zhroucení ruské ekonomiky