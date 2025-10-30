Trump a Si jednali v Jižní Koreji o obchodní dohodě. Schůzka netrvala ani dvě hodiny

Lídři dvou největších ekonomik světa podle čínské státní televize CCTV jednali zhruba hodinu a 40 minut. Po setkání si podali ruce a z místa schůzky odjeli ve svých limuzínách. Trump krátce nato nastoupil do svého prezidentského speciálu Air Force One a z Jižní Koreje odletěl.
Prezidenti USA a Číny si na začátku setkání na letecké základně v jihokorejském přístavním městě potřásli rukama a Si Trumpovi řekl, že ho „rád vidí“. Trump na oplátku čínského prezidenta ujistil, že budou mít „fantastické vztahy na dlouhou dobu dopředu“
„Nepochybuji o tom, že naše setkání bude velmi úspěšné. Ale je to velmi tvrdý vyjednavač,“ řekl Trump podle agentur před novináři a dodal, že by oba mohli ještě ten samý den podepsat obchodní dohodu.
Oba státníci poté se svými delegacemi zasedli k jednání. Si Trumpovi prostřednictvím překladatele podle Reuters řekl, že je běžné, že mezi dvěma největšími ekonomikami světa „tu a tam“ dochází k třenicím.
„Před několika dny... naše ekonomické a obchodní týmy dosáhly základní shody při řešení hlavních problémů a učinily povzbudivý pokrok... jsem připraven s vámi nadále spolupracovat na budování pevných základů pro čínsko-americké vztahy,“ uvedl Si v předem připravené úvodní řeči.
Čínský prezident na úvod jednání svému americkému protějšku dále řekl, že obě země by měly usilovat o to, aby byly „partnery a přáteli“ navzdory ostře rozdílným obchodním a strategickým postojům.
„Čína a Spojené státy mohou společně převzít odpovědnost jako velmoci a spolupracovat na realizaci ambicióznějších a konkrétnějších projektů ve prospěch našich dvou zemí a celého světa,“ uvedl čínský prezident.
Trump už dříve vyjádřil naději, že se na jednání, které se koná na okraj nadcházejícího summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC), podaří dosáhnout dohody s Čínou. Tento optimismus ještě posílil středeční průlom v obchodních jednáních s Jižní Koreou.
Avšak vzhledem k tomu, že Spojené státy i Čína jsou ochotny hrát čím dál tvrdší hru na poli hospodářské i geopolitické soutěže – což analytici vnímají jako novou studenou válku – zůstává mnoho otazníků nad tím, jak dlouho by případné obchodní příměří mohlo vydržet, podotýká agentura Reuters.
Schůzka netrvala ani dvě hodiny
Trump doprovodil čínského prezidenta k jeho limuzíně a sám nastoupil po červeném koberci do svého prezidentského speciálu Air Force One. Z Jižní Koreje odletěl do Washingtonu, a uzavřel tak svou několikadenní cestu po Asii, během níž navštívil také Malajsii a Japonsko.
Trump následně novinářům na palubě Air Force One mimo jiné řekl, že se Siem dosáhli dohody ve všech otázkách kolem vzácných zemin a že Čína nebude klást překážky jejich vývozu. Americká cla na čínské zboží se sníží na 47 procent z 57 procent, řekl prezident. Trump také v dubnu navštíví Čínu, zatímco Si pak podle něj za nějakou dobu přiletí do Spojených států.
Prezidenti USA a Číny budou spolupracovat také v otázce Ukrajiny, „aby se něčeho dosáhlo“, řekl Trump. Problematiky Tchaj-wanu, na který si Peking dělá nárok, se podle Trumpa při tomto jednání nedotkli. Na stupnici od jedné do deseti by schůzku se svým čínským protějškem ohodnotil číslicí 12, dodal šéf Bílého domu.
Lídři dvou největších ekonomik světa jednali zhruba hodinu a 40 minut, zatímco setkání bylo podle stanice BBC plánováno na hodinu a půl. Trump nicméně na středeční večeři s lídry nadcházejícího summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC), na jehož okraj se jeho schůzka s čínským prezidentem konala, podle agentury AP řekl, že jednání bude trvat „tři, čtyři“ hodiny.
Trump novinářům na palubě Air Force One také řekl, že se během cesty po Asii nemohl setkat se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, jak si přál, z časových důvodů. Dodal však, že by se kvůli této schůzce mohl do regionu vrátit.