„Přeji prezidentu Si a úžasnému lidu Číny krásný a dlouhotrvající den oslav. Prosím, vyřiďte mé vřelé pozdravy Vladimiru Putinovi a Kim Čong-unovi, s nimiž intrikujete proti Spojeným státům,“ napsal Trump v úterý večer na sociální síti Truth Social.
Si uvedl oslavným projevem přehlídku u příležitosti výročí konce druhé světové války. Trump reagoval, že „velkou otázkou“ zůstává, zda čínský prezident připomene i americkou podporu a oběti v boji za čínskou svobodu v průběhu 2. světové války.
„Otázkou je, zda prezident Si zmíní obrovskou podporu a krev, kterou Spojené státy americké prolily, aby pomohly Číně získat SVOBODU od velmi nepřátelského cizího vetřelce. Mnoho Američanů zemřelo při čínském boji za vítězství a slávu. Doufám, že budou právem poctěni a připomenuti za svou statečnost a oběť!“ uvedl Trump na Truth Social.
Reportéři stanice CNN požádali Bílý dům o upřesnění Trumpových slov o údajném spiknutí Číny, Ruska a Severní Koreje proti USA. Zatím bez odpovědi. Americké síly během druhé světové války poskytly Číně vojenskou i finanční podporu v boji proti Japonsku.
Na přehlídce, která trvala více než hodinu, čínská armáda ukázala mimo jiné řadu balistických střel včetně hypersonických či jaderných, jednotky pro kybernetický boj, průzkumné a útočné drony či strategické bombardéry. Při zakončení přehlídky bylo nad náměstím vypuštěno 80 tisíc holubic, píše Reuters.