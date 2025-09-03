Trump obvinil Čínu ze spiknutí s Ruskem a Severní Koreou proti USA

Autor:
  7:06aktualizováno  7:06
Americký prezident Donald Trump obvinil Čínu, Rusko a Severní Koreu ze spiknutí proti Spojeným státům. Reagoval tak na první společné vystoupení lídrů těchto zemí při vojenské přehlídce v Pekingu, pořádané čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.
Ruský prezident Vladimir Putin s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Čínská...

Ruský prezident Vladimir Putin s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Čínská vojenská přehlídka (3. 9. 2025). | foto: Reuters

Donald Trump v Bílém domě během návštěvy jihokorejského prezidenta I Če-mjonga...
Čínská vojenská přehlídka v Pekingu a vojačky jdoucí v řadě (3. 9. 2025).
Vůdci Si, Putin a Kim bok po boku na červeném koberci. Čínská vojenská...
Čínská vojenská přehlídka v Pekingu (3. 9. 2025).
71 fotografií

„Přeji prezidentu Si a úžasnému lidu Číny krásný a dlouhotrvající den oslav. Prosím, vyřiďte mé vřelé pozdravy Vladimiru Putinovi a Kim Čong-unovi, s nimiž intrikujete proti Spojeným státům,“ napsal Trump v úterý večer na sociální síti Truth Social.

Si uvedl oslavným projevem přehlídku u příležitosti výročí konce druhé světové války. Trump reagoval, že „velkou otázkou“ zůstává, zda čínský prezident připomene i americkou podporu a oběti v boji za čínskou svobodu v průběhu 2. světové války.

„Otázkou je, zda prezident Si zmíní obrovskou podporu a krev, kterou Spojené státy americké prolily, aby pomohly Číně získat SVOBODU od velmi nepřátelského cizího vetřelce. Mnoho Američanů zemřelo při čínském boji za vítězství a slávu. Doufám, že budou právem poctěni a připomenuti za svou statečnost a oběť!“ uvedl Trump na Truth Social.

Reportéři stanice CNN požádali Bílý dům o upřesnění Trumpových slov o údajném spiknutí Číny, Ruska a Severní Koreje proti USA. Zatím bez odpovědi. Americké síly během druhé světové války poskytly Číně vojenskou i finanční podporu v boji proti Japonsku.

Na přehlídce, která trvala více než hodinu, čínská armáda ukázala mimo jiné řadu balistických střel včetně hypersonických či jaderných, jednotky pro kybernetický boj, průzkumné a útočné drony či strategické bombardéry. Při zakončení přehlídky bylo nad náměstím vypuštěno 80 tisíc holubic, píše Reuters.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.