Na svatbu syna na Bahamy dorazím, i když se mi to nehodí, oznámil Trump

  13:49aktualizováno  13:49
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek uvedl, že o víkendu nejspíše dorazí na svatbu svého nejstaršího syna Donalda Trumpa mladšího, ale že se mu načasování nehodí. Svatba Trumpa juniora s modelkou Bettinou Andersonovou se uskuteční o víkendu na malém ostrově na Bahamách a pozváno bylo přibližně 50 hostů.

„Chtěl, abych tam dorazil, ale bude to jen malá rodinná záležitost a já se to pokusím stihnout,“ odpověděl Trump ve čtvrtek na dotaz novinářů, zda se chystá na svatbu také dorazit. „Pro mě to není dobře načasované,“ dodal, přičemž zmínil konflikt s Íránem a „další věci“.

Bettina Andersonová a Donald Trump Jr. ve Washingtonu (14. října 2025)
Nová velvyslankyně Spojených států v Řecku Kimberly Guilfoyleová se setkává s řeckým prezidentem Konstantinosem Tasoulasem v Aténách. (4. listopadu 2025)
Donald Trump Jr. a jeho manželka Vanessa (Washington, 30. dubna 2016)
Prezident Donald Trump nastupuje do speciálu Air Force One na letišti v Pekingu. (15. května 2026)
35 fotografií

Jeden ze zdrojů stanice CNN uvedl, že Trumpova účast se původně neočekávala, jelikož mělo jít o velmi malou soukromou svatbu. V prezidentově veřejném kalendáři svatba zmíněna není.

„Tady prostě nelze vyhrát,“ prohlásil Trump s tím, že o něm budou „falešná média“ v souvislosti se synovou svatbou psát negativně, ať se rozhodne jakkoliv.

Půjde o druhou svatbu 48letého Donalda Trumpa juniora. Jeho dvanáctileté manželství s Vannesou Trumpovou, která ve středu oznámila, že jí byla diagnostikována rakovina prsu, skončilo rozvodem v roce 2018.

Zasnouben byl v letech 2020-2024 s nynější americkou velvyslankyní v Řecku Kimberly Guilfoyleovou, která je bývalou manželkou kalifornského guvernéra Gavina Newsoma.

