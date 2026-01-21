Problémy na cestě do Davosu. Letadlo s Trumpem se vrátilo do USA kvůli závadě

Letoun Air Force One po návratu přistál na marylandské základně Andrews nedaleko Washingtonu v úterý krátce po 23:00 místního času (ve středu 5:00 SEČ), tedy asi hodinu po startu.
Trump poté, krátce po půlnoci místního času nastoupil do letadla Air Force C-32, které používá pro domácí lety, a opět odletěl do Davosu.
Jeden z reportérů na palubě citovaný AP uvedl, že po startu s prvním letadlem v novinářské sekci bez vysvětlení zhasla světla. Po půl hodině letu posádka oznámila, že se stroj vrátí. Leavitová uvedla, že kvůli „drobnému problému s elektřinou“.
Trump cestuje na Světové ekonomické fórum do Davosu, kde má ve středu přednést projev. Očekává se, že dění na fóru bude dominovat jeho snaha získat Grónsko a zavést nová cla na dovoz evropského zboží, pokud Spojeným státům ostrov nepřipadne.
Dvě letadla, která v současnosti nesou označení Air Force One a přepravují prezidenta, jsou podle AP téměř 40 let stará. Firma Boeing pracuje na jejich náhradě, ale plán čelí řadě překážek a zpoždění, uvedla agentura.
Trump loni dostal od vládnoucí dynastie v Kataru luxusní letadlo Boeing 747 a letectvo dostalo za úkol stroj upravit tak, aby mohl sloužit jako prezidentský speciál, nutné bezpečnostní úpravy však zatím nebyly dokončeny.
Agentura AP připomněla, že loni v únoru se musel kvůli technické závadě vrátit letoun amerického letectva s ministrem zahraničí Markem Rubiem, který mířil do Německa. Loni v říjnu letadlo s americkým ministrem obrany Petem Hegsethem neplánovaně přistálo v Británii kvůli prasklině na čelním skle.