Pravděpodobně ne. I když mám čísla, řekl Trump o možné třetí kandidatuře

„Ne. Pravděpodobně ne,“ řekl Trump v rozhovoru se stanicí CNBC na otázku, zda hodlá znovu kandidovat.

„Rád bych kandidoval, mám nejlepší výsledky v průzkumech, jaké jsem kdy měl. Víte proč? Protože lidé milují cla,“ dodal šéf Bílého domu. Podle portálu USA Today je to jeho dosud nejjasnější vyjádření, že nemá v úmyslu měnit nebo obcházet ústavní omezení o prezidentské kandidatuře.

Podle posledního průzkumu University of Massachusetts Amherst 58 procent respondentů nesouhlasí se způsobem, jakým vede zemi, zatímco 38 procent mu vyjadřuje podporu. Též nedávný průzkum Gallup mu přisuzuje podobnou podporu (37 procent), což je nejnižší hodnota za jeho druhé funkční období a blíží se jeho 34 procentům, kterou měl těsně před odchodem z úřadu na konci prvního funkčního období v lednu 2025, po nepokojích v americkém Kapitolu.

Průzkumy též nepotvrzují Trumpova slova, že Američané milují cla. Většina respondentů průzkumu Economist/YouGov (54 procent) uvedla, že cla nejvíce poškozují americké spotřebitelé. A 71 procent respondentů si myslí, že cla povedou k vyšším cenám.

Trump od nástupu do Bílého domu opakovaně naznačoval, že by znovu kandidoval na prezidenta, jak žádají někteří jeho příznivci, například jeho bývalý poradce Steve Bannon. V oficiálním Trumpově obchodě s merchandisingem lze již zakoupit kšiltovku se sloganem Trump 2028.

Podle 22. dodatku ústavy Spojených států ratifikovaného v roce 1951 mohou američtí prezidenti zastávat pouze dvě čtyřletá funkční období, ať už jdou po sobě, či nikoliv. Trump od ledna vykonává druhý prezidentský mandát, předtím zastával funkci hlavy státu v letech 2017 až 2021.

Změna americké ústavy, která by zrušila omezení dvou funkčních období, by byla nesmírně obtížná a vyžadovala by buď dvě třetiny hlasů Kongresu, nebo dvě třetiny států, které by souhlasily se svoláním ústavního konventu, který by změny navrhl. Oba způsoby by pak vyžadovaly ratifikaci třemi čtvrtinami států.

„Existují způsoby, jak to udělat,“ prohlásil sám Trump v březnu. Jeden z možných scénářů je ten, kdy by současný viceprezident J. D. Vance kandidoval na prezidenta a pak tuto funkci přenechal Trumpovi. Jinou možností je, že Trump jednoduše odmítne předat úřad.