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AI... tedy superinteligence. Kvůli Trumpovu přikázání se opravoval i Musk

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  17:19
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Americký prezident Donald Trump nařídil federálním úřadům, aby pro označování umělé inteligence (AI) používaly výraz super inteligence (SI). Prezidentský příkaz v úterý zveřejnil Bílý dům. Výraz, který si oblíbil samotný Trump, podle textu lépe vyjadřuje schopnosti nové technologie. Nejbohatší člověk světa se už v souladu s Trumpovým viděním světa omluvil, že místo SI mluvil o AI.

„Myslím si, že stojí za to zdůraznit pozitivní přínosy AI,“ řekl Musk po boku Trumpa před novináři na prezidentově setkání s nejvýznamnějšími představiteli největších firem v oboru umělé inteligence. Náhle si uvědomil svou chybu.

Americký miliardář Elon Musk a americký prezident Donald Trump (29. září 2026)
Americký miliardář Elon Musk (29. září 2026)
Americký prezident Donald Trump v úterý při setkání s nejvýznamnějšími představiteli největších firem v oboru umělé inteligence (AI) v Bílém domě. (29. září 2026)
Americký prezident Donald Trump při setkání s nejvýznamnějšími představiteli největších firem v oboru umělé inteligence (AI) v Bílém domě (29. září 2026)
9 fotografií

„SI, omluvte mě,“ rychle se opravil. Trump jej laškovně poplácal po rameni a řekl mu: „Děkuji.“ U Muska to vyvolalo smích. Majitel firem Tesla, SpaceX či X, který vyvíjí vlastní umělou inteligenci, pokračoval v popisování nové technologie jako cesty k věku nadbytku.

Trump, který již nařídil přejmenování například Mexického zálivu či Ontarijského jezera, mluví v poslední době o super inteligenci a používá zkratku SI místo zavedené AI. Příkaz zmiňuje, že schopnosti umělé inteligence výrazně předčily očekávání, která byla v době, kdy se tento název začal používat.

„A vzhledem k tomu, že tyto schopnosti se i nadále zlepšují, tak tím více představují nejen umělou inteligenci, ale novou éru super inteligence,“ tvrdí prezidentský příkaz.

Exekutivní příkaz stanovuje, že federální úřady by měly výraz super inteligence používat místo umělé inteligence ve svých veřejných výstupech a interních dokumentech, pokud to umožňuje zákon. Nemusí ale upravovat již vydané dokumenty.

Podobně jako předchozí Trumpovy toponymické příkazy ani tento není nikterak závazný pro obyvatele či média.

Trump také nesdílí obavy odborníků v oboru, že by se umělá inteligence mohla vymknout kontrole, a tak vést v konečném důsledku k ohrožení lidské rasy. Ohledně výzev předních amerických firem, aby se vývoj AI zmírnil tak, aby bylo možné lépe vyhodnotit rizika, Trump uvedl, že on rozvoj brzdit nechce.

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