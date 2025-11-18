O možných úderech na Venezuelu se mluví v souvislosti s posilováním americké vojenské přítomnosti v Karibiku. Tam Spojené státy útočí na lodě, jež podle nich přepravují drogy.
Od příštího týdne pak USA začnou označovat za teroristickou organizaci takzvaný Kartel sluncí, který podle Washingtonu vede venezuelský prezident Nicolás Maduro.
Trinidad a Tobago tento týden pořádají společně s americkou námořní pěchotou vojenské cvičení, za což čelí kritice z Venezuely.
Premiérka ostrovního státu sdělila, že Spojené státy nepožádaly tamní vládu o využití jejich území pro údery na Venezuelu. Dodala, že její země se nezúčastní „jakéhokoliv aktu, který by mohl uškodit venezuelskému lidu“.
Persadová-Bissessarová patří ke kritikům venezuelské vlády. Šéfka vlády odmítá také migraci z Venezuely, která podle ní přispívá k vysoké kriminalitě na ostrovech.
Americký prezident podle agentury AFP střídá na adresu venezuelského prezidenta Madura vstřícná a nepřátelsky laděná vyjádření. V pondělí Trump řekl, že pravděpodobně bude s Madurem hovořit, protože hovoří se všemi. Současně ale nevyloučil, že pošle do Venezuely vojáky. Také Maduro vyjádřil přání s Trumpem hovořit. Jeho vláda tvrdí, že Washington chystá proti zemi agresi.
Trinidad a Tobago
