USA nás k útoku na Venezuelu nevyužijí, ujišťuje premiérka Trinidadu a Tobaga

  10:56
Karibský stát Trinidad a Tobago, který se nachází nedaleko Venezuely, nebude sloužit k úderům na sousední zemi. Sdělila to tamější premiérka Kamla Persadová-Bissessarová. Souostroví je spojencem Spojených států a pořádá s americkou námořní pěchotou vojenské cvičení.

O možných úderech na Venezuelu se mluví v souvislosti s posilováním americké vojenské přítomnosti v Karibiku. Tam Spojené státy útočí na lodě, jež podle nich přepravují drogy.

Kamla Persadová-Bissessarová, předsedkyně strany United National Congress, hovoří k příznivcům během shromáždění v Port of Spain na Trinidadu a Tobagu. (26. dubna 2025)
Kamla Persadová-Bissessarová, premiérka Trinidadu a Tobaga, hovoří během obecné rozpravy 80. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. (26. září 2025)
Lidé drží transparenty s podobiznou premiérky Trinidadu a Tobaga Kamly Persadové-Bissessarové během demonstrace v Caracasu ve Venezuele, kde protestují proti vojenskému cvičení USA na půdě Trinidadu a Tobaga. (28. října 2025)
Americký prezident Donald Trump
29 fotografií

Od příštího týdne pak USA začnou označovat za teroristickou organizaci takzvaný Kartel sluncí, který podle Washingtonu vede venezuelský prezident Nicolás Maduro.

Trinidad a Tobago tento týden pořádají společně s americkou námořní pěchotou vojenské cvičení, za což čelí kritice z Venezuely.

Premiérka ostrovního státu sdělila, že Spojené státy nepožádaly tamní vládu o využití jejich území pro údery na Venezuelu. Dodala, že její země se nezúčastní „jakéhokoliv aktu, který by mohl uškodit venezuelskému lidu“.

Persadová-Bissessarová patří ke kritikům venezuelské vlády. Šéfka vlády odmítá také migraci z Venezuely, která podle ní přispívá k vysoké kriminalitě na ostrovech.

Americký prezident podle agentury AFP střídá na adresu venezuelského prezidenta Madura vstřícná a nepřátelsky laděná vyjádření. V pondělí Trump řekl, že pravděpodobně bude s Madurem hovořit, protože hovoří se všemi. Současně ale nevyloučil, že pošle do Venezuely vojáky. Také Maduro vyjádřil přání s Trumpem hovořit. Jeho vláda tvrdí, že Washington chystá proti zemi agresi.

Trinidad a Tobago

Trinidad a Tobago

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap.

