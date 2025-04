Přehlídka se má odehrát 14. června, tedy v den Trumpových 79. narozenin; zároveň oslaví 250 let od založení amerických ozbrojených složek. Podle týdeníku Washington City Paper chce prezident ukázat to nejlepší z armádní výzbroje včetně tanků, letadel a raket. Přehlídka si tak ničím nezadá s podobnými akcemi v Rusku, KLDR či Číně. Bílý dům informaci o přehlídce podle listu Politico popřel, zástupci jednotlivých lokálních úřadů a institucí však potvrzují, že s nimi o plánované akci zástupci Trumpovy administrativy mluvili.

Starostka hlavního města Muriel Bowserová už kvůli přehlídce zaúkolovala svůj tým pro pořádání velkých akcí. V rozhovoru pro televizní stanici Fox News nejprve uvedla: „Nejsem si jistá, že se to dá klasifikovat jako vojenská přehlídka.“ Moderátoři jí následně odvětili, že součástí má být velký průvod od Pentagonu až k Bílému domu. „Dobře, tak to zní jako vojenská přehlídka,“ přiznala Bowserová.

Trump chtěl přehlídku uspořádat už během svého prvního mandátu, inspirovala ho návštěva oslav dne dobytí Bastily v roce 2017. Emmanuel Macron ho prý popíchl, aby něco podobného udělal i on. „Zkusíme to a budeme lepší,“ odvětil mu jeho americký protějšek. Doma však narazil na řadu zádrhelů – Bowserová argumentovala extrémně složitou logistikou i předpokládanými náklady atakujícími sto milionů dolarů. Čistě z technického hlediska rovněž nebylo jisté, zda arlingtonský most unese těžkou vojenskou techniku.

Náklady jako překážka?

Z přehlídky tudíž tehdy sešlo. Proti bylo i vedení Pentagonu, které dlouhodobě odmítá okázalé přehlídky vojenské techniky po vzoru Číny či KLDR. Argumentuje tím, že Spojené státy mají nejsilnější armádu, a proto ji není potřeba dávat na odiv při veřejných akcích.

Letos však Trump na příliš překážek nenarazí. Starostka Washingtonu dlouholetý boj s republikánským prezidentem vzdala a na jeho žádost nechala odstranit i ikonický nápis z jedné z washingtonských ulic. Vedení armády a Pentagonu si vládce Bílého domu uzpůsobil k obrazu svému, zelenou tudíž dostane i od nich.

Jediným zádrhelem by tak byl poněkud zvláštní kontrast k velkému tlaku Trumpovy administrativy na šetření a snižování nákladů na chod státu. Desetitisíce státních zaměstnanců už dostaly od úřadu DOGE vyhazov, celní válka prodražuje ceny potravin i dalšího zboží. Vojenská přehlídka by v takové atmosféře působila nepatřičně. Trump však rád ukazuje přímočarou sílu a lepší oslavu narozenin než s tanky v ulicích Washingtonu si nemůže přát.