Trump útočí na demokraty. Poslance Schiffa obvinil z velezrady

Washington Americký prezident Donald Trump v pondělí zesílil útoky proti demokratům kvůli proceduře ústavní žaloby, kterou opozice vyvolala kvůli údajné Trumpově snaze zapojit Ukrajinu do volební boje v USA. Prezident si na Twitteru položil otázku, zda by šéf sněmovního výboru pro kontrolu zpravodajských služeb Adam Schiff neměl být vsazen do vězení pro velezradu.

Schiff minulý týden z titulu své funkce seznámil poslance a prostřednictvím televizních kamer i veřejnost s předpisem telefonátu mezi Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Prezident USA v něm žádal prošetření nátlaku, jímž v roce 2016 tehdejší viceprezident a nynější Trumpův volební sok Joe Biden údajně intervenoval ve prospěch svého syna, vyšetřovaného v Kyjevě pro podezření z korupce.

Kongres zveřejnil stížnost na telefonát Trump-Zelenskyj. Bílý dům se snažil přístup k plnému přepisu ztížit Trump Schiffa obvinil, že citace z telefonátu zkreslil a vytrhl ze souvislostí. „Poslanec Adam Schiff si zločinně vymyslel vylhané a příšerné prohlášení a předstíral, že je moje, že jde o důležitou součást mého telefonátu s ukrajinským prezidentem. Přečetl to nahlas Kongresu a americkému lidu. Nemá to ŽÁDNÝ vztah k tomu, co jsem v rozhovoru řekl. Uvěznit pro velezradu?“ napsal prezident na Twitteru. Podle agentury AP Schiff ve své informaci poslancům Trumpa parodoval. Od formálního zahájení procedury impeachmentu, kterou odstartoval právě sporný Trumpův telefonát a která může vést k sesazení hlavy státu, šéf Bílého domu stupňuje slovní útoky proti demokratické opozici. Nejmenovaného pracovníka tajných služeb, který na obsah telefonátu upozornil, Trump několikrát obvinil ze špionáže a velezrady. V pondělí prezident na twitteru napsal, že kauza je největším honem na čarodějnice v amerických dějinách. Trump uvedl, že demokraté a ostatní jeho odpůrci „lžou a podvádějí jako nikdy v dějinách naší země, aby destabilizovali Spojené státy a nadcházející (prezidentské) volby v roce 2020.“ Upozornil na tweet konzervativního baptistického pastora Roberta Jeffresse, podle něhož by v USA úspěšná ústavní žaloba Trumpa vyvolala občanskou válku.