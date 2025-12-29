Spojené státy provedly útok ve Venezuele, řekl Trump. Vyřadily velkou továrnu

Autor: ,
  15:51aktualizováno  16:13
Prezident Donald Trump v rozhovoru s newyorským rádiem WABC prohlásil, že USA minulý týden podnikly úder na zařízení ve Venezuele. Podle amerických médií se jedná o zřejmou narážku na zařízení související s obchodem s drogami. Jde o první americký útok na pevninské Venezuele, ke kterému se Spojené státy přihlásily září, kdy v Karibském moři zahájily vzdušné údery na lodě, jejichž posádky viní z pašování drog.
Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta...

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta Donalda Trumpa po schůzi s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským výrazně přiblížila. (28. prosince 2025) | foto: AP

Venezuelský prezident Nicolás Maduro vyzývá k obraně před možným americkým...
Záběry zveřejněné na účtu americké ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi...
Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino (vlevo) dohlíží na výcvik vojáků s...
Záběry zveřejněné na účtu americké ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi...
11 fotografií

„Právě jsme je vyřadili – nevím, jestli jste to četli nebo viděli – mají velkou továrnu nebo velký závod, kam posílají, víte, odkud lodě pocházejí,“ řekl Trump v rozhovoru. „Před dvěma dny jsme to vyřadili. Takže jsme jim zasadili velmi tvrdý úder,“ vysvětlil prezident.

Trump se k akci nevyjádřil blíže a Bílý dům na žádosti o komentáře nereaguje, uvádí televize CNN. Není také jasné, o jakém zařízení prezident mluvil ani kde se nacházelo.

Náhodná Trumpova poznámka zazněla uprostřed diskuse o probíhajícím tažení proti zemi a jejímu vůdci Nicolasu Madurovi, včetně útoků na údajné lodě s drogami a blokády sankcionovaných ropných tankerů.

Washington otevřeně připouští, že jeho cílem je změna venezuelského režimu. Tvrdí, že se venezuelský prezident Nicolás Maduro podílí na obchodu s drogami. Caracas obvinění odmítá a varuje, že se Spojené státy zvýšením počtu vojáků a vojenské techniky v Karibiku a zásahy proti venezuelským lodím připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.