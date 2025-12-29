„Právě jsme je vyřadili – nevím, jestli jste to četli nebo viděli – mají velkou továrnu nebo velký závod, kam posílají, víte, odkud lodě pocházejí,“ řekl Trump v rozhovoru. „Před dvěma dny jsme to vyřadili. Takže jsme jim zasadili velmi tvrdý úder,“ vysvětlil prezident.
Trump se k akci nevyjádřil blíže a Bílý dům na žádosti o komentáře nereaguje, uvádí televize CNN. Není také jasné, o jakém zařízení prezident mluvil ani kde se nacházelo.
Náhodná Trumpova poznámka zazněla uprostřed diskuse o probíhajícím tažení proti zemi a jejímu vůdci Nicolasu Madurovi, včetně útoků na údajné lodě s drogami a blokády sankcionovaných ropných tankerů.
Washington otevřeně připouští, že jeho cílem je změna venezuelského režimu. Tvrdí, že se venezuelský prezident Nicolás Maduro podílí na obchodu s drogami. Caracas obvinění odmítá a varuje, že se Spojené státy zvýšením počtu vojáků a vojenské techniky v Karibiku a zásahy proti venezuelským lodím připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu.