Trump uvalil clo na země obchodující s Íránem. Řeší se i tamní jaderný program

Podle Trumpa je nařízení konečné a nezvratné. Íránem zmítají protivládní demonstrace, při nichž podle aktivistů od přelomu roku zahynuly stovky lidí. Trump nevylučuje, že Spojené státy proti Teheránu zasáhnou.
„S okamžitou platností bude každá země, která obchoduje s Íránskou islámskou republikou, platit clo 25 procent za veškeré obchody se Spojenými státy americkými,“ napsal Trump.
Trump v posledních dnech opakovaně pohrozil Íránu intervencí a varoval Teherán, aby proti demonstrantům nepoužíval násilí. V sobotu řekl, že Spojené státy jsou „připravené pomoci“. Americká média tentýž den s odvoláním na anonymní úředníky uvedla, že Trump dostal návrhy ohledně vojenských možnostech útoku na Írán, ale že se ještě nerozhodl.
V Íránu už přes dva týdny pokračují rozsáhlé protesty proti teokratickému režimu. Kvůli přerušení internetového a mezinárodního telefonického spojení je nyní složité odhadovat rozsah demonstrací i počty obětí protestů. Nevládní organizace Iran Human Rights (IHR) sídlící v Oslu dnes uvedla, že od 28. prosince bylo zabito nejméně 648 demonstrantů a tisíce dalších utrpěly zranění. Podle neověřených informací je však obětí mnohem více, některé odhady zmiňují více než 6000 zabitých, uvedla IHR.
Jednání o jaderném programu Íránu
Podle deníku WSJ Bílý dům zvažuje poslední íránskou nabídku na diplomatická jednání o omezení jaderného programu, přestože měl dříve v plánu Írán vojensky zasáhnout.
Někteří vysoce postavení poradci americké administrativy v čele s viceprezidentem J. D. Vancem naléhají na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se před odvetou vůči Íránu pokusil hledat řešení diplomatickou cestou. Americká hlava státu v posledních dnech opakovaně pohrozila intervencí a varovala Teherán, aby proti demonstrantům nepoužil násilí. V Íránu pokračují protivládní demonstrace, při nichž podle aktivistů od přelomu roku zahynulo více než 600 lidí.
Trump se podle představitelů dosud nerozhodl o svém postupu. V úterý se má setkat s poradci, na základě jejichž rad se rozhodne o dalším postupu.
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová podle stanice Fox News uvedla, že Írán soukromě vysílá Spojeným státům „zcela jiné“ zprávy, než jaké říká veřejně.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí podle WSJ dnes oznámil, že Írán je připraven na jednání, která by měla být spravedlivá, s rovnými právy a založená na vzájemném respektu. Pokud však takové rozhovory nebudou možné, Írán je podle Arakčího „plně připraven na válku“.
„Pravdou je, že pokud jde o Írán, nikdo neví, co prezident Trump udělá, kromě prezidenta samotného. Svět může dál čekat a hádat,“ uvedla v prohlášení Leavittová.
Trump loni v červnu stanovil dvoutýdenní lhůtu pro jednání s Teheránem o jeho jaderném programu, než o několik hodin později zaútočil na íránská jaderná zařízení.
Washington tvrdí, že íránská jaderná zařízení jsou součástí programu zaměřeného na vývoj jaderných zbraní. Írán se dlouhodobě hájí tím, že o jadernou zbraň neusiluje a že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům. Íránský jaderný program zřejmě výrazně poničily izraelské a americké údery z červnové 12 dnů trvající vzdušné války, které se zaměřily na hlavní jaderná zařízení i na vědce aktivní v programu.