„Bylo to na hov...“ Trump při schůzce s Ruttem řval a neustále nadával

  13:18aktualizováno  13:18
Napětí v NATO dosáhlo bodu mrazu poté, co americký prezident Donald Trump při uzavřeném jednání v Bílém domě nevybíravě zaútočil na šéfa Aliance Marka Rutteho. Důvodem byla neochota evropských zemí vojensky podpořit USA a Izrael v konfliktu s Íránem.
Šéf NATO Mark Rutte a americký prezident Donald Trump při jednání v Bílém domě. (22. října 2025) | foto: ČTK

Podle činitelů informovaných s obsahem jednání se schůzka proměnila v „tirádu urážek“ a nakonec byla celá „na hov...“. Trump během ní opět oživil hrozbu odchodu Spojených států z Aliance, uvedl portál Politico.

Trump si na Ruttem vylil zlost především kvůli postoji Francie a Španělska, které odmítají vyslat své námořnictvo do strategického Hormuzského průlivu.

Trump podle zdrojů Politica pohrozil blíže nespecifikovanou odvetou a na své síti Truth Social následně spojence zepsul s tím, že NATO tu pro USA nebylo v době, kdy ho nejvíce potřebovaly. Do svých útoků navíc znovu zamíchal i další hrozbu anexí Grónska.

Evropští lídři se snaží situaci uklidnit, ale do přímých bojů se nenechají dotlačit. Německý kancléř Friedrich Merz v telefonátu s Trumpem sice přislíbil pomoc se zabezpečením plavby v regionu, ale pouze za podmínky, že bude podepsána mírová dohoda a vypracován jasný mandát.

Podobně se vyjádřila i Francie, která mluví o „striktně defenzivních“ možnostech, zatímco Velká Británie prosazuje spíše diplomatický tlak a sankce.

Rutte po schůzce připustil, že vnímal prezidentovo obrovské zklamání, oficiálně však setkání označil za konstruktivní. Podle diplomatů bylo klíčové, že návštěva v Bílém domě umožnila Trumpovi „vypustit páru“ v momentě, kdy se Aliance nachází v největším zátěžovém testu za poslední desetiletí.

