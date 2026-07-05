Po prezidentově projevu následovala velkolepá show s ohňostroji a hudebním doprovodem.
Trump v úvodu svého projevu poděkoval všem, kteří přišli. Prostranství National Mall bylo na několik hodin evakuováno kvůli bouři a později se opět otevřelo, ale návštěvníci museli znovu projít bezpečnostními kontrolami.
„Chci poděkovat všem, protože se zachovali správně. Viděli blesky a já jsem řekl: Ať se stane cokoli, i kdybychom měli ve čtyři hodiny ráno promluvit před jediným člověkem, budu tady. Nic nás neodradí,“ řekl Trump.
Prezident řekl, že Spojené státy nyní „vyhrávají jako nikdy předtím“ a že chce, aby Amerika zůstala velikou. Stejně jako o den dříve v projevu u památníku Mount Rushmore v Jižní Dakotě zmiňoval hrozbu komunismu.
Věnoval se také své politické agendě, hovořil o snaze reformovat volební systém, aby měli voliči povinnost dokladem prokázat, že mají americké občanství. Dále mluvil o své snaze zrušit automatické udělování občanství dětem narozeným v USA i za předpokladu, že jejich rodiče nejsou Američané.
Mluvil rovněž o potřebě chránit právo nosit zbraň či o úspěších USA ve vesmírném výzkumu a cíli dostat astronauty na Mars. Prezident se zmínil rovněž o intervencích USA v zahraničí, včetně zajetí autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a o úderech na Írán.
„Americký sen je zpět,“ uvedl Trump před jásajícím davem. Prohlásil, že armáda a policie přijímá spoustu nových členů a že je nyní těžké v tomto odvětví najít práci. V závěru své řeči řekl, že teprve nastal „úsvit zlatého věku USA“, jejichž osud „napsal Bůh“.
Po projevu zazněla americká hymna a o několik minut později začala ohňostroj. Podle stanice CNN zahrnuje 850 000 kusů pyrotechniky, které se odpalují z deseti různých míst kolem washingtonských památek. Show, která rozsvítila celé panorama hlavního města, je doprovázena hudbou.