Obama chce válku s Íránem, aby dosáhl znovuzvolení, řekl Trump v roce 2011. Teď sám vyhrožuje

„Nechť to poslouží jako VAROVÁNÍ, jestliže Írán zaútočí na Američany nebo na americký majetek, zacílíme na 52 íránských míst (reprezentujících 52 amerických rukojmí zajatých Íránem před mnoha lety), některé velice důležité a významné pro Írán a íránskou kulturu, a tyto cíle a Írán samotný BUDE ZASAŽEN VELMI RYCHLE A VELMI TVRDĚ. USA nechtějí žádné další hrozby,“ napsal prezident Donald Trump na svůj twitterový účet v sobotu, tedy jen den poté, co Spojené státy zabily v Íráku druhého nejmocnějšího muže Íránu Kásema Solejmáního.



Prezident prakticky pohrozil blízkovýchodnímu režimu tím, že vykoná válečný zločin. Ženevská konvence z roku 1949 totiž zakazuje „jakýkoliv nepřátelský krok namířený proti historickým monumentům, uměleckým dílům či místům uctívání“.

Donald Trump nakonec svá původní slova zlehčil, ale průchod svému vzteku dal na palubě Air Force One při návratu z dovolené na Floridě. „Oni mohou zabíjet naše lidi, mohou je mučit, mrzačit, mohou používat bomby na silnicích a vyhazovat naše lidi do vzduchu a my se nemůžeme dotknout jejich kulturních památek? Tak to nefunguje,“ postěžoval si prezident. Útok na kulturní památky následně vyloučil v úterý odpoledne i ministr zahraničí Mike Pompeo.

Trumpova twitterová tiráda trvala celý víkend a prezident mimo jiné napsal, že USA mají největší, nejsilnější a nejlepší armádu na světě. „USA právě utratily dva biliony dolarů na armádní vybavení,“ napsal prezident. „Pokud Írán zaútočí na americké základny nebo Američany, pošleme toto nové krásné vybavení jejich směrem… a bez zaváhání.“

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way...and without hesitation!