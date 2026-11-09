Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Trump: Válka s Íránem je z vojenského hlediska fakticky u konce

Autor:
  23:10aktualizováno  23:24
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Íránci v Teheránu mají novou zábavu. Na náměstí sledují „Donalda Trumpa“ ve...

Íránci v Teheránu mají novou zábavu. Na náměstí sledují „Donalda Trumpa“ ve vězeňské cele. Najatý herec s maskou amerického prezidenta v ní zkroušeně přechází sem a tam. (22. října 2026) | foto: Profimedia.cz

USA podnikly údery na íránský ostrov Kešm v Hormuzu. Teherán hrozí odvetou
Lodě v Hormuzském průlivu u íránského pobřeží na snímku z 28. září 2026
Žena prochází kolem transparentu s íránskou státní vlajkou na ulici v Teheránu....
Íránci v Teheránu mají novou zábavu. Na náměstí sledují „Donalda Trumpa“ ve...
19 fotografií
Americký prezident Donald Trump při neohlášené návštěvě tiskové místnosti Bílého domu po jednání s katarským premiérem Muhammadem bin Abdarem Rahmánem Sáním uvedl, že válka s Íránem je z vojenského hlediska fakticky u konce a USA nyní udržují současný stav.

„Z vojenského hlediska je Írán fakticky u konce,“ řekl Trump. „Prostě jen udržujeme status quo,“ dodal s tím, že Íránu byla sťata hlava, ale že se USA stále snaží zajistit dlouhodobé řešení v podobě toho, že íránský jaderný program nebude představovat hrozbu.

Katarský premiér Sání mezitím uvedl, že měl pozitivní jednání s Trumpem a viceprezidentem J. D. Vancem. „Jsem vděčný za konstruktivní rozhovory o dosažení dohody a nastolení míru v regionu,“ uvedl.

Spojené státy a Izrael na konci února rozpoutaly válku s Íránem společnými údery. Trump původně tvrdil, že jejím cílem je odstranit íránský režim a že potrvá několik týdnů. Írán však v reakci na údery začal útočit mimo jiné na lodě v Hormuzském průlivu, což přispělo k výraznému růstu cen ropy, který se projevil i velkým zdražováním u amerických čerpacích stanic.

To se v konečném důsledku projevilo i na výsledku voleb do amerického Kongresu, v nichž demokrati získali většinu ve Sněmovně reprezentantů i Senátu. Trump po volbách připustil, že ztráty republikánů s válkou s Íránem souvisejí, zároveň ale dodal, že svého rozhodnutí nelituje.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.