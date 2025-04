„Nemyslím si, že někdy budou moci vstoupit do NATO. Myslím, že od prvního dne to bylo právě tohle, myslím, že právě to způsobilo začátek války, když se začalo mluvit o vstupu do NATO. Kdyby se to tehdy nezmiňovalo, byla by mnohem větší šance, že by válka ani nezačala,“ vyjádřil své přesvědčení Trump, který v minulosti opakovaně z rozpoutání války obvinil Ukrajinu, přestože to bylo Rusko, kdo sousední zemi před více než třemi lety napadl.

Osmasedmdesátiletý politik dal také znovu najevo přesvědčení, že on je jediný, kdo může vyjednat mír, píše magazín Time. Dohodu, která je prý blízko, je podle něj možné uzavřít jak s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, tak s Volodymyrem Zelenským.

Ukrajinský prezident podle Trumpa rozumí tomu, že Krym zůstane ruský. Zelenskyj přitom ještě v úterý řekl, že Ukrajina právně okupaci Krymu neuzná, protože to je její území. Rusku poloostrov podle Trumpa „dal“ tehdejší americký prezident Barack Obama. Na poznámku, že sliboval ukončení války na Ukrajině v první den v úřadu, Trump odpověděl, že tak činil v nadsázce.

V obsáhlém rozhovoru se americký prezident vyjádřil i k dalším zahraničněpolitickým tématům. Uvedl, že „netrolí“, když mluví o tom, že by se Grónsko či Kanada měly stát součástí USA. Rovněž by mu nevadilo, kdyby zůstal v paměti jako prezident, který rozšířil americké teritorium.

Trump poznamenal, že by neměl problém sejít se s íránským vůdcem ajatolláhem Alím Chameneím. Věří v dohodu s Teheránem o jeho jaderném programu, zároveň ale nevyloučil silové řešení. „Je možné, že budeme muset zaútočit, protože Írán nebude mít jadernou zbraň,“ uvedl.