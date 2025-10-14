Hamás se odzbrojí, protože to sám řekl. Jinak to uděláme my, prohlásil Trump

„Pokud se neodzbrojí, odzbrojíme je my. A stane se to rychle a možná násilně,“ řekl mimo jiné Trump.
Vyjádřil se také k rukojmím, kteří v zajetí v Pásmu Gazy zemřeli. Podle izraelských údajů jich před začátkem nynějšího příměří v Gaze bylo 28. Čtyři těla zatím Hamás vrátil. Trump dnes uvedl, že zřejmě Hamás nemá všechna zbylá těla, protože „teď mluvíme o mnohem nižším čísle“.
Palestinská organizace v posledních dnech připustila, že neví, kde jsou všichni tito rukojmí pohřbeni.
Válka v Pásmu Gazy vypukla 7. října 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Při dvou příměřích na podzim 2023 a letos v lednu a únoru byla velká část rukojmí propuštěna výměnou za palestinské vězně.
Posledních 20 živých mužských rukojmích bylo za nového příměří propuštěno toto pondělí. Červený kříž od října 2023 při příměřích zprostředkoval převoz celkem 172 izraelských rukojmích a 3472 palestinských vězňů a vazebně zadržovaných.
Podle údajů palestinského ministerstva zdravotnictví kontrolovaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito nejméně 67 869 Palestinců a dalších 170 105 jich bylo zraněno, uvedla agentura WAFA. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé, a uvádí, že většina obětí byli civilisté. Přibližně 9500 osob je v Pásmu Gazy nadále pohřešováno.
Česká diplomatka v Izraeli: Čekám dehamásizaci
Česká diplomatka v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová v rozhovoru pro iDNES Premium nastínila její pohled možného dalšího vývoje v Gaze. Podle ní by se Hamás měl postupně odzbrojit, vzdát se vlády v Gaze a ti, kteří si to budou přát mohou odejít ze země. Dodala, že po vzoru denacifikace, by teď měla proběhnout dehamásizace.
Diplomatka rovněž popsala, jak probíhal projev amerického prezidenta v Knessetu. Prozradila, že tam byla pozvána jen hrstka velvyslanců, především ti, kteří mají s Izraelem dobrý vztah či mají ambasádu přímo v Jeruzalémě.