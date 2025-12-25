„Veselé Vánoce všem, včetně radikální levicové lůzy, která dělá vše pro to, aby zničila naši zemi, ale naprosto selhává,“ napsal Trump na Štědrý den na své platformě Truth Social.
„Už nemáme otevřené hranice, muže v ženských sportech, transgender pro všechny ani slabé vymáhání práva. Máme naopak rekordní akciový trh a penzijní fondy „401(k), nejnižší kriminalitu za poslední desetiletí, žádnou inflaci a a včera (růst ekonomiky o) 4,3 procenta HDP, což je o dva body lepší výsledek, než se očekávalo,“ dodal.
„Veselé Vánoce všem, včetně radikální levicové chátry, která dělá vše pro to, aby zničila naši zemi, ale naprosto selhává,“ napsal Trump na své platformě Truth Social. Prezident tak reagoval na výtky opozice, že roste inflace. Podle zprávy amerického ministerstva obchodu cenový index domácích nákupů vzrostl o 3,4 procenta, zrychlil se tak z 2,5 procenta ve druhém čtvrtletí.
Není to poprvé, co se Trump ve vánočním přání vypořádává se svými protivníky. „Veselé Vánoce radikálním levicovým šílencům,“ napsal v minulém roce, kdy ještě nebyl oficiálně prezidentem, ačkoliv už byl jasným vítězem voleb.
Trump se dětem chlubil volebním vítězstvím
Šéf Bílého domu si neodpustil určité politické komentáře již předtím během tradičního telefonování si s dětmi, které volaly do Severoamerického velitelství vzdušné a kosmické obrany, které o Štědrý den sleduje cestu Santa Clause po celém světě. Trump s první dámou Melanií Trumpovou na ně odpovídal ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě.
„Sledujeme Santu po celém světě. Chceme se ujistit, že Santa je hodný. Santa je velmi dobrý člověk,“ řekl Trump na otázku jednoho desetiletého dítěte z Oklahomy. „Chceme se ujistit, že naší zemi neinfiltruje zlý Santa,“ uvedl prezident bez bližšího upřesnění, koho tím myslel. Trump je známý svými tvrdými protiimigračními opatřeními.
„Santa miluje Oklahomu stejně jako já. Oklahoma mi při volbách velmi pomohla. Proto Oklahomu miluji. Nikdy Oklahomu neopouštěj, ano?“ dodal Trump.
Jinému dítěti z Pensylvánie řekl, že zde v roce 2020 vyhrál volby, i když oficiálním vítězem byl jeho předchůdce Joe Biden. „Vím, že Pensylvánie je skvělá. Vlastně jsme v Pensylvánii vyhráli třikrát. Vsadím se, že tvoje máma volila správně,“ řekl Trump, který opakovaně bez důkazů tvrdil, že se v roce 2020 stal obětí volebního podvodu
Osmiletá dívka z Kansasu řekla Trumpovi, že by k Vánocům hlavně nechtěla uhlí. „Uhlí je čisté a krásné. Prosím, pamatuj si to za každou cenu,“ odvětil prezident, jenž kriticky vystupuje vůči zelené politice a prosazuje tradiční energetické zdroje jako plyn, ropa či právě uhlí. Dívka nicméně trvala na svých preferencích: barbíně, sladkostech a oblečení.
Trump si seanci s dětmi užíval. Vtipkoval o Santovi a tvrdil, že by to mohl dělat celý den, kdyby nemusel řešit naléhavé geopolitické záležitosti, jako je konflikt na Ukrajině.