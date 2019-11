Trump překvapivě zvažuje, že podstoupí kongresové slyšení v ukrajinské kauze

WASHINGTON Americký prezident Donald Trump v pondělí překvapivě připustil možnost, že by podstoupil kongresové slyšení v ukrajinské kauze, která by teoreticky mohla vést až k jeho odvolání z funkce hlavy státu. Trump to napsal na twitteru s tím, že by se pak Kongres mohl soustředit na jiné problémy.

Jak telefonát dvou prezidentů poškodil Trumpa a pomohl Ukrajině Veřejná slyšení ve Sněmovně reprezentantů začala minulý týden a od úterý do čtvrtka mají pokračovat slyšením dalších osmi vládních úředníků a diplomatů. Opoziční demokraté se jejich prostřednictvím snaží dokázat provinění prezidenta, který podle nich nutil Ukrajinu, aby mu dodala kompromitující informace na jeho pravděpodobného volebního soka Joea Bidena.

Vyšetřování ve Sněmovně reprezentantů, kterou ovládají opoziční demokraté, je součástí přípravy na ústavní žalobu. Její prosazení je ale nereálné vzhledem k republikánské převaze v Senátu, druhé kongresové komoře, která podle ústavy vynáší konečný verdikt. I když někteří republikáni prezidentovo chování kritizují, málokdo pochybuje o tom, že by při impeachmentu Trumpa podrželi. Trumpův impeachment v záři reflektorů? Výpovědi nebudou probíhat v ‚sovětském stylu‘, objeví se v televizi Trump by měl svědčit pod přísahou Ke slyšení v Kongresu Trumpa veřejně vyzvala předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. V pořadu televize CBS v neděli řekla, že „Trump by mohl přijít před (vyšetřovací) výbor a promluvit. Pokud si to přeje, může říci pravdu, kterou chce“. „Měl by svědčit pod přísahou,“ doplnil Pelosiovou Adam Schiff, šéf výboru pro kontrolu zpravodajských služeb, který slyšení organizuje.

Kongresové slyšení v úterý na twitteru Trump označil za hon na čarodějnice a dodal, že se ničeho zlého nedopustil. Tomuto „nepatřičnému pomýlenému procesu“ prý nehodlá dodat na důvěryhodnosti. Přesto konstatoval, že se mu nápad Pelosiové líbí a bude ho „silně zvažovat“.