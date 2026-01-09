O ropě ve Venezuele rozhodneme my, dostali jsme 30 milionů barelů, řekl Trump

  22:50aktualizováno  22:50
O tom, kdo bude těžit ropu ve Venezuele, rozhodnou Spojené státy. Na začátku jednání se skupinou vysokých manažerů ropných firem to dnes večer SEČ řekl americký prezident Donald Trump. Podle něj Caracas již začal předávat Spojeným státům 30 milionů barelů ropy, napsala agentura Reuters. Americký prezident očekává od firem investice do venezuelského ropného průmyslu ve výši přes 100 miliard dolarů (2,1 bilionu korun). Firmy ale poukazovaly na úskalí investic.
Jednání se zástupci velkých ropných firem z USA i Evropy se koná v Bílém domě po sobotním americkém zásahu, při kterém byl unesen venezuelský prezident Nicolás Maduro.

Američané po venezuelských úřadech podle předchozích Trumpových vyjádření požadují naprostý přístup k ropnému sektoru. „Kdybychom to neudělali my, udělaly by to Čína nebo Rusko,“ uvedl o zásahu Trump.

„Rozhodneme o tom, které ropné společnosti tam půjdou, kterým dovolíme tam jít (do Venezuely),“ uvedl Trump na začátku jednání, kterého se podle dostupných informací neúčastní žádný představitel Venezuely.

Podle amerického prezidenta by se mohlo podařit uzavřít dohodu se společnostmi, které budou chtít působit ve Venezuele, již dnes nebo v krátké době. Podle něj se ropné společnosti budou moci nyní ve Venezuele spolehnout na naprostou bezpečnost. „Jednáte přímo s námi, ne s Venezuelou,“ řekl Trump.

Na setkání zopakoval své tvrzení, že ropné společnosti provedou investice do venezuelského ropného sektoru ve výši nejméně 100 miliard dolarů(2,1 bilionu korun), o čemž ale experti pochybují.

Podle něj se bude jednat o firemní prostředky společností. „Nepotřebují státní peníze. Potřebují ochranu vlády,“ uvedl Trump s tím, že firmy dostanou bezpečnostní garance. To ale podle něj neznamená nasazení amerických vojáků ve Venezuele.

Podle Trumpa již Caracas začal předávat Spojeným státům 30 milionů barelů ropy. To je zhruba měsíční těžba. Šéf Bílého domu dodal, že USA začnou okamžitě zpracovávat a prodávat ropu až do objemu 50 milionů barelů.

Mělo by tak stát podle schématu, který představil Trump i americké ministerstvo energetiky v uplynulých dnech. Výnosy z prodeje mají být uloženy na speciální účty a o použití financí bude rozhodovat Washington.

„Vycházíme extrémně dobře s lidmi ve Venezuele - jak s lidmi, tak s těmi, kteří je vedou,“ uvedl Trump s narážkou na novou prozatímní prezidentku Delcy Rodríguezovou. Ta se dostala do čela venezuelského státu poté, co Spojené státy v sobotu zajaly Madura.

„Je to zcela odlišná Venezuela,“ řekl Trump. V zemi přitom zůstali u moci prakticky stejní činitelé, kteří působili před sobotním americkým zásahem.

