Místo vraždy rvačka? Trump věří vysvětlení smrti Chášukdžího, chce dál prodávat Rijádu zbraně

Washington Americký prezident Donald Trump věří saúdskoarabskému vysvětlení smrti novináře Džamála Chášukdžího na konzulátu v Istanbulu. To, co se novináři stalo, považuje za nepřijatelné. Odvetná opatření by ale podle něj neměla zahrnovat zrušení prodeje amerických zbraní Rijádu, napsala agentura Reuters.

Není ale jasné, zda saúdské oznámení přesvědčí i americké zákonodárce, kteří jsou k vysvětlení zatím skeptičtí. Podobně skepticky jako Trump se k vysvětlení Rijádu vyjádřil nizozemský premiér Mark Rutte, Londýn mezitím oznámil, že zatím zvažuje další kroky.

Saúdská Arábie v sobotu přiznala, že saúdskoarabský novinář Chášukdží byl na konzulátu v Istanbulu zabit. Zemřel prý po bitce s lidmi, s nimiž se na úřadě sešel.

Saúdskoarabská verze událostí je v rozporu s informacemi, které zveřejnila v uplynulých dnech turecká provládní média s odvoláním na nejmenované turecké představitele. Podle nich byl novinář Chášukdží, žijící v dobrovolném exilu v USA, brutálně zavražděn komandem speciálně vyslaným z Rijádu.

Trump v sobotu prohlásil, že oznámení Saúdské Arábie je dobrým a velkým prvním krokem. Uvedl také, že si nyní chce promluvit se saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem a teprve hodlá přijmout případná opatření.

Podle Trumpa by měla být Saúdská Arábie potrestána „nějakou formou sankcí“. Šéf Bílého domu by ale byl rád, kdyby sankce nepostihly americký prodej zbraní Saúdské Arábii. Zdůraznil také, že Spojené státy potřebují Saúdskou Arábii jako protiváhu Íránu na Blízkém východě.

Džamál Chášukdží Narodil se 13. října 1958 v saúdskoarabské Medíně.

V mládí inklinoval k radikálnímu islámu, ale později se stal liberálem.

Chášukdží kritizoval současný saúdskoarabský režim.

Rovněž kritizoval politiku Rijádu vůči Jemenu a Kataru.

Od června 2017 pobýval z bezpečnostních důvodů v USA

Novinářskou kariéru zahájil v 80. letech v listech Saudi Gazette, Ukáz a Ašrak al-Avsat.

Napsal několik rozhovorů s bývalým vůdcem teroristické sítě Al-Káidy Usámou bin Ládinem.

Působil také jako poradce saúdskoarabského velvyslance ve Washingtonu.

Jako politický komentátor se objevoval na obrazovkách stanic MBC, BBC či Al-Džazíra.

Americký prezident již minulý týden řekl, že nechce, aby případná americká reakce znamenala ztrátu amerických pracovních míst kvůli tomu, že USA zastaví prodej zbraní a vojenského vybavení do Saúdské Arábie, která je na Blízkém východě klíčovým spojencem USA. K zastavení zbrojních dodávek již vyzvali někteří senátoři.

Na dalším postupu vůči Saúdské Arábii bude Trump spolupracovat s Kongresem.

Podle agentury AP není jasné, zda saúdské oznámení bude stačit k zastavení kritiky království od amerických zákonodárců. Demokratický člen Sněmovny reprezentantů Adam Schiff, který je předním členem výboru pro zpravodajské služby, prohlásil, že saúdské vysvětlení, že Chášukdží byl zabit ve rvačce s více než dvanáctičlenným týmem, vyslaným ze Saúdské Arábie, není důvěryhodné. „Bojoval o život s lidmi poslanými, aby jej unesli, anebo zabili,“ řekl Schiff.

„Říkat, že jsem skeptický k novému saúdskému vyprávění o Chášukdžím, je málo,“ uvedl republikánský senátor Lindsey Graham, který je považován za Trumpova spojence, ale ostře kritizuje pouštní království za incident. Již dříve v televizním rozhovoru prohlásil, že saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán „musí odejít“.

„Měli bychom okamžitě zastavit veškeré vojenské prodeje, pomoc a spolupráci. Saúdská Arábie musí zaplatit vysokou cenu za takové akce,“ napsal na twitteru republikánský senátor Rand Paul.

Demokratický senátor Richard Blumental řekl televizi CNN, že saúdskému vysvětlení „naprosto chybí důvěryhodnost“.

V průběhu dopoledne na přiznání Rijádu reagovaly i další státy. Nizozemský premiér Mark Rutte zdůraznil, že je zapotřebí pokračovat ve vyšetřování případů. „Hodně stále nebylo vyjasněno. Co se stalo? Jak zemřel? Kdo je za to zodpovědný ... důkladné vyšetřování je nezbytné,“ uvedl.

Londýn oznámil, že přiznání Rijádu stále vyhodnocuje a zvažuje další kroky. Rodině Chášukdžího ministerstvo zahraničí kondolovalo a jeho zabití označilo za odporný zločin, jehož pachatelé musí být postaveni před spravedlnost.

Austrálie v sobotu odřekla účast investiční konferenci v Rijádu, poté co ji v uplynulých dnech vypověděli mimo jiné ministři z USA, Británie, Nizozemska a Francie.

Organizace hájící lidská práva, zejména Amnesty International (AI), vyzývají, aby se vyšetřování Chášukdžího případu chopila OSN. „Celou dobu jsme byli znepokojeni zastíráním nebo vyšetřováním, které vede subjekt podezřelý, že je do případu zapleten. Nad nestranností saúdského vyšetřování se nadále vznáší otazník,“ uvedla Rawya Ragehová z AI.

Jako dostačující naopak vysvětlení Rijádu povžazují Spojené arabské emiráty (SAE), Bahrajn a Egypt. Káhira uvedla, že kroky učiněné saúdským králem v souvislosti s kauzou jsou příkladem respektování zákona. Postup krále Salmána podobně pochválily také SAE.

Nejvyšší náboženská instituce Saúdské Arábie krále Salmána pochválila za snahu „docílit spravedlnosti a rovnosti v souladu s islámským zákonem“.

Zpravodaj BBC v analýze kauzy v sobotu napsal, že existují pouze dvě alternativy. Buď za vraždou Chášukdžího stojí korunní princ Muhammad bin Salmán, nebo ztratil kontrolu nad svým nejužším okruhem, což pozorovatelé považují za těžko uvěřitelné. Korunní princ, který je označován za velkého reformátora, má mezi mladými obyvateli Saúdské Arábie mnoho stoupenců. V případě, že by jeho podpora klesla, byl by na královském dvoře nebezpečně izolován.