Asi budeme muset Íránu vrátit peníze, řekl Trump k zmrazeným stovkám milionů

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  20:13aktualizováno  20:13
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Americký prezident Donald Trump nevyloučil, že bude u podpisu memoranda o porozumění mezi USA a Íránem, které otevře cestu k mírové dohodě. Podpis má být v pátek ve Švýcarsku. Řekl též, že USA neposkytnou Íránu peníze, ale budou ochotny rozmrazit jeho aktiva, pokud splní svou část dohody. Prezident věří, že se na Blízkém východě podaří prosadit mírové uspořádání díky takzvaným abrahámovským dohodám.
Americký prezident Donald Trump během summitu G7 ve francouzském...

Americký prezident Donald Trump během summitu G7 ve francouzském Evian-les-Bains. (17. června 2026) | foto: Reuters

Donald Trump hovoří na summitu G7 ve francouzském městě Évian-les-Bains. (17....
Jamieson Greer (vlevo), Howard Lutnick, Marco Rubio a Scott Bessent (vpravo)...
Americký prezident Donald Trump na summitu skupiny G7 v Evian-les-Bains (16....
Americký prezident Donald Trump během summitu G7 ve francouzském...
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„Vzali jsme jim spoustu peněz,“ řekl Trump novinářům k 300 milionům dolarů ve zmrazených aktivech během tiskové konference na summitu G7. „Vzali jsme jim peníze; nejsou to naše peníze, jsou to jejich peníze a my jsme je v určitém okamžiku zmrazili. Myslím, že jim je budeme muset vrátit.“

Trump též reagoval na zprávy, že USA poskytnout Íránu v rámci dohody fond ve výši 300 miliard dolarů. Trump řekl, že Spojené státy neposkytnou Íránu žádné peníze, pokud Írán nedodrží podmínky dohody, zejména v jaderné otázce.

„Nedáváme žádné peníze, jedině pokud budou dělat věci správně. Pokud budou dělat věci správně, pokud lidé chtějí investovat, mohou investovat,“ zdůraznil Trump, podle něhož média dezinterpretovala viceprezidenta J. D. Vance. Ten o fondu řekl, že je financovaný koalicí z Perského zálivu a že Írán by k němu mohl mít přístup, pokud splní svou část závazku.

Šéf Bílého domu varoval, že pokud nebude dosaženo memoranda a další fáze mírových rozhovorů, USA se mohou vrátit k bombardování Íránu. Přičemž tak mohou činit po dva roky.

Normalizace vztahů s Izraelem

Prezident chce, aby další muslimské země normalizovaly své vztahy s Izraelem v rámci takzvaných abrahámovských dohod. „Doufám, že se abrahámovské dohody rozšíří,“ řekl Trump. Americký prezident v květnu prohlásil, že by mu bylo ctí, kdyby tyto dohody za jeho přítomnosti podepsal i Írán, který Izrael považuje za svého úhlavního nepřítele.

Íránský jaderný program byl důvodem, proč USA a Izrael letos v únoru zahájily vůči Teheránu válku. Boje nakonec pozastavilo příměří a v neděli Washington a Teherán digitálně podepsaly memorandum o porozumění, které má vést k mírové dohodě. V pátek ve Švýcarsku pak obě země memorandum slavnostně podepíší.

Podle Trumpa pak okamžitě začnou jednání s Teheránem o jeho jaderném programu. Cílem ujednání je, aby Írán nikdy neměl jaderné zbraně. Teherán dlouhodobě tvrdí, že o nukleární zbraně nestojí a že jeho jaderný program je výhradně mírový.

Trump oznámil, že USA text memoranda předaly Izraeli. Prezident dále řekl, že současné íránské vedení představuje změnu režimu a že íránští vyjednávači jsou chytří lidé.

Trump před novináři uvedl, že o memorandu hovořil s představiteli zemí G7, kteří podle něj byli nadšeni. Německý kancléř Friedrich Merz v úterý Trumpovi řekl, že dohoda s Íránem je příkladem pro uzavření možného míru mezi Ruskem a Ukrajinou.

Americký prezident v souvislosti s mírovou dohodou opakovaně hovoří i o míru v Libanonu, kde Izrael vede ofenzivu proti tamnímu proíránskému militantnímu hnutí Hizballáh. Trump uvedl, že k míru by mohla pomoci Sýrie.

Součástí memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem jsou zachování územní celistvosti Libanonu a volná plavba Hormuzským průlivem na 60 dní, budoucí řešení plavby úžinou dokument nezmiňuje. Podle agentury AP to uvedl nejmenovaný informovaný představitel USA, který novinářům přečetl americkou verzi návrhu

Švýcarská vláda v úterý oznámila, že podpis se uskuteční v pátek na vrcholu hory Bürgenstock u Lucernského jezera ve středošvýcarském kantonu Nidwalden. Trump nevyloučil, že se ceremonie zúčastní. Dokument mají podle dosavadních informací podepsat americký viceprezident J. D. Vance a předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf.

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