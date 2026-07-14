Dohoda je možná, myslí si Trump o konfliktu s Íránem. Přesto dál útočí

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Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem...

Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v rámci zasedání NATO v turecké Ankaře. (8.července 2026) | foto: AP

Německý kancléř Friedrich Merz, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj,...
Pohled na Hormuzský průliv z pláže v íránském městě Bandar Abbás (1. června...
Donald Trump
Britský premiér Keir Starmer hovoří na tiskové konferenci po summitu koalice...
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Navzdory novým americkým útokům na Írán a odvetným úderům Teheránu Donald Trump věří, že obě země mohou uzavřít mírovou dohodu. Americký prezident to řekl v pondělí v Bílém domě při rozhovoru s novináři. Americká armáda nicméně ještě téhož dne pozdě večer podnikla další útoky na cíle v Íránu. Teherán reagoval údery na cíle v Perském zálivu.

„Jo, myslím si, že dohoda je možná,“ prohlásil Trump. „Před dvěma dny jsme s nimi měli dohodu, pak ale řekli: ‚Tu dohodu nemůžeme uzavřít. Musíme ji dál projednat,‘“ dodal americký prezident.

V uplynulém týdnu přitom prohlásil, že příměří skončilo.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baghaí v pondělí uvedl, že memorandum o porozumění, které USA a Írán podepsaly v červnu a které potvrdilo příměří i cestu k mírové dohodě, se ocitlo v krizi.

Pokud budou USA dodržovat své závazky, zachová se podle Baghaího stejně i Írán. Dodal, že Teherán za zprostředkování Kataru, Pákistánu a Ománu pokračuje v rozhovorech, jejichž cílem je zabránit další eskalaci.

Trump v pondělí zároveň řekl, že USA budou na Írán nadále tvrdě útočit a že americká armáda obnovuje námořní blokádu Íránu v Hormuzském průlivu.

Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v rámci zasedání NATO v turecké Ankaře. (8.července 2026)
Německý kancléř Friedrich Merz, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer po summitu koalice ochotných v Paříži. (13. července 2026)
Pohled na Hormuzský průliv z pláže v íránském městě Bandar Abbás (1. června 2026)
Donald Trump
19 fotografií

Hormuzským průlivem před začátkem konfliktu proudila přibližně pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Írán však tuto klíčovou námořní trasu na začátku bojů prakticky zablokoval.

Po obnovení bojů v posledních dnech Teherán oznámil, že úžina je opět uzavřená. Podle dřívějšího amerického prohlášení naopak plavba pokračuje.

Trump v pondělí také oznámil, že USA budou od lodí za zajištění bezpečnosti vybírat poplatek ve výši 20 procent hodnoty přepravovaného nákladu.

Válku zahájily Spojené státy a Izrael 28. února útoky na Írán, při nichž zabily mimo jiné nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího.

Od 8. dubna platí příměří, které ale všechny strany konfliktu opakovaně porušují. V polovině června USA a Írán podepsaly memorandum o porozumění, v němž se zavázaly jednat o míru.

Dohodly se také, že Spojené státy ihned po podpisu memoranda ukončí námořní blokádu íránských přístavů a Írán na dobu 60 dnů zaručí bezplatnou a bezpečnou plavbu obchodních lodí Hormuzským průlivem.

Už koncem června ale USA zahájily nové údery na Írán poté, co Trump obvinil Teherán z porušení příměří kvůli íránskému útoku na nákladní loď v Hormuzském průlivu. Spojené státy své útoky v posledních dnech vystupňovaly.

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