„Jo, myslím si, že dohoda je možná,“ prohlásil Trump. „Před dvěma dny jsme s nimi měli dohodu, pak ale řekli: ‚Tu dohodu nemůžeme uzavřít. Musíme ji dál projednat,‘“ dodal americký prezident.
V uplynulém týdnu přitom prohlásil, že příměří skončilo.
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baghaí v pondělí uvedl, že memorandum o porozumění, které USA a Írán podepsaly v červnu a které potvrdilo příměří i cestu k mírové dohodě, se ocitlo v krizi.
Pokud budou USA dodržovat své závazky, zachová se podle Baghaího stejně i Írán. Dodal, že Teherán za zprostředkování Kataru, Pákistánu a Ománu pokračuje v rozhovorech, jejichž cílem je zabránit další eskalaci.
Trump v pondělí zároveň řekl, že USA budou na Írán nadále tvrdě útočit a že americká armáda obnovuje námořní blokádu Íránu v Hormuzském průlivu.
Hormuzským průlivem před začátkem konfliktu proudila přibližně pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Írán však tuto klíčovou námořní trasu na začátku bojů prakticky zablokoval.
Po obnovení bojů v posledních dnech Teherán oznámil, že úžina je opět uzavřená. Podle dřívějšího amerického prohlášení naopak plavba pokračuje.
Trump v pondělí také oznámil, že USA budou od lodí za zajištění bezpečnosti vybírat poplatek ve výši 20 procent hodnoty přepravovaného nákladu.
Válku zahájily Spojené státy a Izrael 28. února útoky na Írán, při nichž zabily mimo jiné nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího.
Od 8. dubna platí příměří, které ale všechny strany konfliktu opakovaně porušují. V polovině června USA a Írán podepsaly memorandum o porozumění, v němž se zavázaly jednat o míru.
Dohodly se také, že Spojené státy ihned po podpisu memoranda ukončí námořní blokádu íránských přístavů a Írán na dobu 60 dnů zaručí bezplatnou a bezpečnou plavbu obchodních lodí Hormuzským průlivem.
Už koncem června ale USA zahájily nové údery na Írán poté, co Trump obvinil Teherán z porušení příměří kvůli íránskému útoku na nákladní loď v Hormuzském průlivu. Spojené státy své útoky v posledních dnech vystupňovaly.