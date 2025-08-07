Soud dočasně zastavil výstavbu Trumpova Aligátořího Alcatrazu, bojí se o zvířata

V případu jde podle agentury AP konkrétně o to, zda detenční centrum v národním parku Everglades neporušuje zákony o ochraně přírody a neohrožuje chráněné živočichy a rostliny. Zákaz další výstavby bude platit dva týdny.
Americký prezident Donald Trump, pro něhož zpřísněná migrační politika a deportace do zemí původu patří mezi klíčové sliby voličům, detenční zařízení navštívil začátkem července, kdy se oficiálně otevřelo. Při jeho prohlídce řekl, že tam aligátoři budou hrát roli ostrahy.
Odlehlé detenční centrum na Floridě je připravované na málo využívané přistávací dráze v Everglades a má pojmout na tisíc přistěhovalců bez dokladů, kteří tam budou drženi ve velkých stanech běžně používaných při přírodních katastrofách.
Floridský guvernér Ron DeSantis v červenci prohlásil, že Aligátoří Alcatraz bude inspirovat migranty, kteří jsou v USA nelegálně, aby se sami deportovali.
Výstavba zařízení v odlehlých a ekologicky citlivých mokřadech, které leží zhruba 70 kilometrů západně od centra města Miami, znepokojila ekology i ochránce lidských práv. Ti projekt odsoudili jako krutý a nelidský.
Státní a federální vláda za 35 let vynaložily více než deset miliard dolarů (téměř 210 miliard Kč) na obnovení přirozeného toku vody do Everglades, který je největší zachovalou subtropickou divočinou ve Spojených státech.
Rozsáhlé mokřady jsou domovem desítek ohrožených druhů, včetně plameňáků amerických, kapustňáků či krokodýlů amerických. Park je také klíčový pro zásobování vodou více než osmi milionů lidí v jižní Floridě.
