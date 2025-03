AI video ráje v Gaze vymyslel filmař jako satiru na Trumpa. Ten mu nápad ukradl

Solo Avital, filmař působící v kalifornském Los Angeles, podle deníku The Guardian řekl, že začátkem února video vytvořil za méně než osm hodin, když experimentoval s nástroji umělé inteligence. Rychlost, s jakou se rozšířilo, jej však velmi překvapila.

„Jsme vypravěči příběhů, nejsme provokatéři, občas děláme satiru, jakou měl být i tento kousek. To je právě ta dvojakost satiry: záleží na tom, jaký kontext do ní vnesete, abyste z ní udělali pointu nebo vtip. Tady žádný kontext nebyl a bylo to zveřejněno bez našeho souhlasu a vědomí,“ poznamenal Avital, který se narodil v Izraeli a je občanem Spojených států.

Klip, který Trump minulý týden zveřejnil na své sociální síti Truth Social, zachycuje rodinu, která prochází troskami Gazy a následně se vynoří z tunelu a ocitne se v mrakodrapy lemovaném plážovém letovisku, kde Trump s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem popíjí koktejly v plavkách na lehátkách u bazénu a miliardář Elon Musk si pochutnává na hummusu s pita chlebem za doprovodu vousatých tanečnic.

Video, které sklidilo ostrou kritiku, se poprvé objevilo v únoru, krátce poté, co Trump představil svůj plán na rozvoj Pásma Gazy, v jehož rámci chce odsunout dvoumilionovou populaci tohoto Palestinci obývaného úzkého pobřežního pásu a vybudovat na válkou zničeném území „riviéru Blízkého východu“. Trump pak klip bez jakéhokoli vysvětlení zveřejnil 26. února.

Avital a jeho společník, izraelský režisér Ariel Vromen, provozují společnost EyeMix, která produkuje dokumentární filmy a reklamy.

Avital uvedl, že experimentoval s platformou Arcana AI a rozhodl se vytvořit „satiru o tomto megalomanském nápadu umístit sochy“ v Gaze, aby zjistil, co tento nástroj dokáže.

Videoklip sdílel s přáteli, zatímco jeho obchodní partner ho na několik hodin umístil na svůj instagram, kde má mnoho sledujících, než ho Avital vyzval, aby snímek stáhl. Zdůvodnil to prý tím, že „by to mohlo být trochu necitlivé a nechceme se stavět na žádnou stranu“.

O videu věděl Mel Gibson

Dvojice sdílela první verzi s hercem Melem Gibsonem, kterého Trump v lednu jmenoval zvláštním vyslancem v Hollywoodu a který již dříve spolupracoval s EyeMix a Arcana.

Gibson jim řekl, že jiné video o požárech v Los Angeles sdílel s lidmi blízkými Trumpovi, ale podle tvůrců odmítl, že by s prezidentem sdílel video o Gaze.

O tom, že se video dostalo k širšímu publiku, se Avital dozvěděl, až když se jednoho rána probudil a telefon měl plný zpráv od přátel, kteří jej upozorňovali na Trumpův příspěvek.

Poznamenal, že některé reakce ho překvapily s tím, že kdyby se klip objevil ve vysílání komediálního pořadu, každý by ho bral jako vtip, ale protože ho sdílel prezident, brali ho uživatelé vážně.

Tato zkušenost Avitala prý utvrdila v tom, „jak se šíří falešné zprávy, když si každá televize vezme, co chce, a podstrčí to divákům se svými popisy“.

Tvůrce také vyjádřil naději, že tento incident vyvolá veřejnou debatu o kladech a záporech generativní umělé inteligence, včetně toho, jaká jsou práva tvůrců. Zároveň řekl, že obecně umělou inteligenci vítá a věří, že pomůže dát průchod kreativitě.

Dodal, že jeho počin vyvrací tvrzení, že AI zabije kreativitu. „Jsme důkazem opaku. Tento snímek by bez lidského zásahu nevznikl,“ poznamenal.