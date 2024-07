Dal Trumpa do středu terče, atentát je jeho vina, viní část republikánů Bidena

„Mám jediný úkol, a to porazit Donalda Trumpa. Jsem si naprosto jistý, že jsem ten nejlepší člověk, který to dokáže,“ řekl podle portálu Politico šéf Bílého domu v pondělí svým volebním dárcům. „Je načase postavit Trumpa do středu terče.“

Biden čelí snahám zevnitř své strany dosáhnout jeho odstoupení z volebního klání z obav, že po katastrofické televizní debatě se jeho soupeř zdá větší části Američanů jako lepší volba. Jeho slova nyní ale podle některých republikánů odhalují temnější záměry šéfa Bílého domu, jakým způsobem se zbavit konkurenta.

„Biden dal příkaz,“ napsal republikánský člen Sněmovny reprezentantů za Atlantu Mike Collins na sociální síti X. „Pokusili se o eliminaci hrozby,“ napsal v dalším příspěvku s odkazem na Bidenovo označení Trumpa za „hrozbu národu“.

Podle kongresmanky Marjorie Taylor Greenové Biden mluvil o postavení Trumpa do středu terče a „přesně to se stalo“ v Pensylvánii. Greenová zveřejnila video s protitrumpovskými výroky demokratů a obvinila stranu jako celek, že dlouhodobě se snaží zabít exprezidenta a i jeho příznivce.

„Demokraté chtěli, aby se to stalo. Chtěli Trumpa odstranit už roky a jsou připraveni udělat cokoli, aby se tak stalo,“ napsala kongresmanka. „Chtějí prezidenta Trumpa a jeho blízké mrtvé. Nezapomene.“

Republikánský senátor James David Vance obvinil Bidena, že jeho rétorika vedla přímo k pokusu o atentát na Trumpa. „Hlavní premisou Bidenovy kampaně je, že prezident Donald Trump je autoritářský fašista, kterého je třeba za každou cenu zastavit,“ vidí souvislost senátor.

Demokraté včetně Bidena útok odsoudili. Prezident je rád, že Trump je naživu a v pořádku. „Pro tento druh násilí není v Americe místo. Je to zvrácené,“ prohlásil šéf Bílého domu, který se svým soupeřem telefonicky hovořil.

Neúspěšný republikánský kandidát na prezidenta Vivek Ramaswamy označil Bidenovo odsouzení činu za „nedostatečné a irelevantní“. Naznačil, že demokraté se pokusili Trumpa zbavit poté, co se jim nepodařilo jej zbavit přes soudy. Trestní stíhání, ve kterých Trump figuruje, řada republikánů vnímá jako snahu zaměnit exprezidentovi znovu získat Bílý dům.

Vyšetřovatelé identifikovali zabitého střelce jako dvacetiletého Thomase Matthewa Crookse z Pensylvánie. Byl registrován jako volič republikánů. Z federálních záznamů také vyplývá, že Crooks v lednu 2021 daroval prostřednictvím demokratické dárcovské platformy ActBlue 15 dolarů liberální skupině Progressive Turnout Project, která usiluje o znovuzvolení Bidena.

Trumpa strefila kulka atentátníka do ucha a způsobila krvácení. Tajné služby nyní čelí kritice, proč střelci umožnili se k Trumpovi dostat poměrně blízko. Republikáni už žádají úplné vyšetřování.