Trump vs. Twitter. Sociální síť bude dál poukazovat na prezidentovy sporné výroky, ten chystá nové nařízení

WASHINGTON D.C./ PRAHA Twitter bude dál přidávat fakta k příspěvkům na sociální síti, oznámil šéf společnosti Jack Dorsey. Prezident Donald Trump, kterému se nelíbí, že platforma poukazuje na jeho sporné názory ohledně voleb, tak plánuje nařízení regulující sociální sítě.

„Budeme poukazovat na sporné a nesprávné informace o volbách. A přiznáme, pokud uděláme chybu,“ napsal ve čtvrtek ráno na sociální síť Twitter její zakladatel a šéf Jack Dorsey. Postavil se tak americkému prezidentu Donaldu Trumpovi, jehož příspěvky začala společnost doplňovat o odkazy na fakta.



„Nebudeme posuzovat, co je pravda a co ne. Nejsme soudci. Naším cílem je propojit jednotlivé konfliktní prohlášení a přidat k nim informace, aby si lidé mohli udělat obrázek sami. My sami musíme být více otevření, aby lidé chápali, proč děláme to, co děláme,“ napsal Dorsey.

This does not make us an “arbiter of truth.” Our intention is to connect the dots of conflicting statements and show the information in dispute so people can judge for themselves. More transparency from us is critical so folks can clearly see the why behind our actions. — jack (@jack) May 28, 2020

Twitter totiž poprvé za svou existenci označil tweety amerického prezidenta Donalda Trumpa jako nepřesné. Upozornění vydané Twitterem se týká Trumpova kritického názoru na korespondenční hlasování, které prezident nepovažuje za nic jiného než za podvod.

Trump následně pohrozil sociálním sítím regulací či uzavřením, pokud budou umlčovat konzervativní hlasy. „Twitter naprosto potlačuje SVOBODU SLOVA a já jako prezident to nedopustím,“ napsal prezident.

....Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

Ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách pak mluvčí Bílého domu oznámil, že prezident plánuje nové nařízení vlády týkající se sociálních sítí. Detaily zatím nespecifikoval.

Portál magazínu Variety poznamenal, že Twitter nadále bez označení ponechal Trumpův tweet, který podporuje konspirační teorii, že někdejší republikánský kongresman Joe Scarborough zabil pracovnici své kanceláře Lori Klausutisovou. Smazání těchto Trumpových tweetů požaduje vdovec po Klausutisové.

Boj proti korespondenčnímu hlasování

Prezident Trump dlouhodobě bojuje proti tomu, aby Američané mohli během voleb využít možnost korespondenčního hlasování, které podle něj znevýhodňuje Republikánskou stranu.

Není sám, kdo se domnívá, že by tento způsob hlasování současné vládní straně ublížil. Podobně se vyjádřil i republikán a předseda sněmovny ve státě Georgia David Ralston. „Bylo by to devastující pro republikány a konzervativce. K volbám by se dostal každý a rozhodně by to zvedlo volební účast,“ uvedl v rozhovoru pro MSNBC.

Republikánská strana a volební kampaň prezidenta Trumpa již daly na právní spory kolem korespondenčního hlasování na 20 milionů dolarů (499 milionů korun). Největší podíl těchto financí pak republikáni investovali především v takzvaných „swing states“, tedy státech, kde ani jedna ze stran nemá v prezidentských volbách jasnou převahu.

Podle deníku The Washington Post přitom neexistuje jediný důkaz, že by při korespondenčním hlasování docházelo k podvodům.