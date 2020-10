Trump vychvaluje lék, který mu pomohl porazit covid. Látka by přitom nevznikla nebýt potratů, které odmítá

WASHINGTON/PRAHA Prezident USA Donald Trump slibuje, že má v kapse lék na nemoc covid-19. Jedná se o experimentální terapii protilátkami, která zatím nedostala schválení pro užívání a ke které má přístup pouze úzký okruh lidí. Prezident ji však chce zajistit všem a zdarma.

Paradoxní je, že látka vyvinutá firmou Regeneron by nikdy nevznikla bez potratů. Trump je přitom jejich známým kritikem a vědcům, kteří je zkoumali, krátil peníze.

Prezident Spojených států amerických Donald Trump se dle svých slov vyléčil z covidové nákazy za pouhé tři dny a to převážně díky koktejlu tří léků. Jako nejdůležitější z trojice se jeví experimentální léčba od společnosti Regeneron, která momentálně není dostupná široké americké veřejnosti, protože je ve fázi klinických testů. Lék fungující na principu monoklonálních látek vyzdvihl i sám prezident v jednom ze svých posledních videí, které publikoval ve středu.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

„Dali mi Regeneron a bylo to neuvěřitelné. Hned jsem cítil, že je to dobré,“ prohlásil Trump a vzápětí označil látku za lék na covid-19. Odborníci přitom varují, že žádná taková látka zatím neexistuje.

„Je naprosto nezodpovědné, aby tu látku prezident označoval za lék,“ řekla pro americký server CBS News doktorka Angela Rasmussenová, viroložka z Kolumbijské univerzity. „Nemůžeme mluvit o účinnosti léku na základě jeho působení u jediného pacienta.“

Výzkum, který by nebyl bez mrtvých plodů

Kmenové buňky Kmenové buňky jsou ještě nespecializované živočišné buňky, které mají schopnost se dělit a také mají schopnost se přeměnit na jiný buněčný typ, tedy například změnit se na nervovou buňku a nahradit tak nějakou jinou, již odumřelou nervovou buňku v tkáni.

Takto tělo opravuje své poškozené části. Kmenové buňky se dokáží dělit tím způsobem, že vytvářejí více kmenových buněk.

U savců se nacházejí kmenové buňky v embryonální blastocystě a také v tkáních dospělých organismů.

Kontroverze spojené s kmenovými buňkami se nejčastěji zaměřuje právě na první jmenované, tedy na ty získávané z lidského zárodku. Jde o zvážení etiky výzkumu, který zahrnuje vývoj a použití lidských embryí, přičemž je důležité mít na paměti, že ne všechny výzkumy kmenových buněk zahrnují lidská embrya.

Lék založený na monoklonálních protilátkách, jehož dostal prezident USA osmigramovou infuzi, byl vyvinut v laboratoři za přispění speciální kultury kmenových buněk, která byla původně získána z embryonální (zárodečné) ledviny po plánovaném potratu provedeném v Nizozemsku v 70. letech. Buněčné kultury pěstované po jejich získání in vitro, tedy uměle ve skle, jak se termín překládá z latiny, se běžně využívají v rámci biotechnologií k výrobě enzymů, hormonů či právě monoklonálních protilátek. Trump přitom dlouhodobě vystupuje proti interrupcím a Hnutí proti potratům je jednou z jeho největších podporovatelských základen. Republikánská strana se v roce 2020 výslovně staví proti výzkumu embryonálních kmenových buněk a požaduje zákaz federálního financování takového výzkumu, píše The Guardian.

To se již dokonce stalo v roce 2019, kdy Trump z čistě ideologických důvodů omezil vědu. Jeho administrativa pozastavila financování vládních vědců, kteří pracovali na studiích zahrnujících embryonální kmenové buňky, což vědcům podle časopisu Science sebralo minimálně 31 milionů dolarů určených na výzkum. Toto rozhodnutí bylo považováno za velké vítězství protipotratových skupin. „Čelíme propotratové lobby jako nikdy předtím,“ sdělil Donald Trump svým podporovatelům v lednu 2020.

„Kmenové buňky byly použity k otestování schopnosti neutralizovat virus u různých kandidátů na protilátky,“ uvedl mluvčí společnosti Regeneron pro CBSN. Vědcům tak dle mluvčího kmenové buňky pomohly určit nejlepší dvě protilátky, které nyní tvoří koktejl REGN-COV2, tedy lék, který dostal Trump, pod jeho oficiálním názvem. Tímto způsobem byl testován také remdesivir, další lék, který prezident USA dostal. Ve finálním produktu každopádně není přítomna žádná plodová tkáň, jak ubezpečila firma Regeneron.

Lék stále dostupný jen vybraným

Trump také ve středečním záznamu sdělil, že mu lék zabral v rámci 24 hodin a že chce, aby to takto fungovalo pro každého, tedy aby se se všemi zacházelo stejně jako s prezidentem USA. Svá slova potvrdil v dalším videu vydaném ve čtvrtek večer. V něm navíc sdělil, že lék od Regeneronu - a dva další fungující téměř identicky - budou dostupné pro každého velmi brzy a zdarma.

Nicméně zatím se ukázalo, jak píše britský deník the Guardian, že generální ředitel společnosti Regeneron Leonard Schleifer je členem Trumpem vlastněného soukromého golfového klubu v Briarcliff Manor v New Yorku. V květnu se Lenny, jak ředitele Trump nazývá, setkal s prezidentem, aby hovořili o přípravcích, které jeho společnost vyvíjí. To opět rozvířilo debatu ohledně téměř výlučného přístupu prezidenta k experimentální léčbě, který momentálně není k dispozici většině ostatních Američanů, přestože sám nákazu zlehčoval a nenosil roušku.

Dle svých slov Trump zajistí, že lék od Regeneronu okamžitě dostane povolení pro nouzové používání od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). O to si firma zažádala ve středu. „Záležitosti, které by dříve trvaly dva, tři nebo čtyři roky, se nyní dějí během několika týdnů nebo za ještě kratší dobu a to všechno kvůli mně,“ přiznal Trump tlak na vládní agenturu. Regeneron, jak se léku přeneseně po názvu svého výrobce začalo říkat, však doposud žádné takové oprávnění nemá.