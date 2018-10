Trump vyhrožuje Saúdské Arábii tvrdým trestem, pokud se ukáže, že stála za vraždou novináře

RIJÁD Spojené státy tvrdě potrestají Saúdskou Arábii, pokud stojí za zmizením saúdskoarabského opozičního novináře Džamála Chášakdžího. V rozhovoru s televizí CBS News to prohlásil americký prezident Donald Trump. Dodal ale, že nechce, aby případný trest poškodil pracovní místa v USA.

„Byli bychom velmi znepokojení a rozzlobení, pokud by se to potvrdilo,“ řekl Trump na dotaz, zda Saúdská Arábie nechala na svém konzulátu v Istanbulu Chášakdžího zabít. Dodal, že zatím není jasné, jaký byl novinářův osud, ale že pravděpodobně vyjde pravda na světlo.



Řekl, že v Chášakdžího případě je v sázce velmi mnoho, obzvláště kvůli tomu, že to byl novinář. Rijád podle Trumpa rozhodně popírá, že by za jeho zmizením stál, pokud však vyšetřování ukáže opak, bude Saúdská Arábie potrestána.

Prezident ale nechce, aby případná americká reakce znamenala ztrátu amerických pracovních míst kvůli tomu, že USA zastaví prodej zbraní a vojenského vybavení do Saúdské Arábie, která je na Blízkém východě klíčovým spojencem USA. K zastavení zbrojních dodávek již vyzvali někteří senátoři.

Saúdská Arábie vinnu popírá

Saúdská Arábie popřela obvinění z vraždy saúdskoarabského opozičního novináře Džamála Chášakdžího. Saúdskoarabský ministr vnitra Abdal Azíz bin Saúd bin Najíf řekl oficiální saúdskoarabské tiskové agentuře SPA, že obvinění z objednání vraždy jsou lži zaměřené proti vládě.Chášakdží vstoupil do budovy konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu 2. října, aby získal dokumenty kvůli plánovanému sňatku. Podle představitelů Saúdské Arábie z konzulátu krátce poté odešel. Podle tureckých činitelů a novinářovy snoubenky, která čekala venku, ale z konzulátu již nevyšel, napsala agentura Reuters.Podle amerického listu The Washington Post, pro nějž Chášakdží psal, má Turecko k dispozici audiozáznam, který dokazuje, že novinář byl na konzulátu v Istanbulu zavražděn. Turecko od začátku vznáší podezření o vraždě, Rijád to ale popírá a trvá na tom, že novinář z budovy odešel. Saúdská Arábie podle mluvčího tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana požádala, aby se mohla podílet na vyšetřování, na což Turecko přistoupilo. V Turecku je tak nyní saúdskoarabská delegace, která jedná s tureckou prokuraturou.

Záznam pochází z chytrých hodinek

Provládní turecký list Daily Sabah v sobotu napsal, že nahrávka z Chášakdžího chytrých hodinek Apple Watch naznačuje, že byl mučen a zabit. „Momenty, kdy byl Chášakdží vyslýchán, mučen a zavražděn, byly nahrány do paměti Apple Watch,“ uvedl deník s odkazem na důvěryhodné zdroje z tajných služeb.

Hodinky, které měl novinář při vstupu na úřad na ruce, byly propojeny s jeho telefonem iPhone, který nechal u své přítelkyně. Saúdskoarabští agenti, kteří Chášakdžího zabili, si spuštěného nahrávání na hodinkách všimli až po vraždě, napsal Daily Sabah s tím, že pak použili jeho prst k odemčení zařízení a k vymazání části dat. Nevymazali ale podle deníku vše a záznamy nakonec turecké úřady v telefonu našly.